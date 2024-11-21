Песков намекнул на дату проведения прямой линии и пресс-конференции Путина

Песков: прямая линия и пресс-конференция пройдут в один из четвергов декабря
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Парад Победы на Красной Площади в Москве. 9 мая 2024, песков дмитрий
Кремль позже сообщит о дате проведения мероприятий Путина, заявил Песков (на фото) Фото:

Совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет в один из декабрьских четвергов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь. Четверг, традиционно», — рассказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Он добавил, что Кремль сообщит о точной дате проведения позже.

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Совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет в один из декабрьских четвергов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь. Четверг, традиционно», — рассказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Он добавил, что Кремль сообщит о точной дате проведения позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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