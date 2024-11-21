Песков намекнул на дату проведения прямой линии и пресс-конференции Путина

Кремль позже сообщит о дате проведения мероприятий Путина, заявил Песков (на фото)
Совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет в один из декабрьских четвергов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь. Четверг, традиционно», — рассказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Он добавил, что Кремль сообщит о точной дате проведения позже.
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