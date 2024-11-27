России предложили ударить по инфраструктуре НАТО «Орешником»

Яковенко: Россия может пресечь угрозу от НАТО с помощью «Орешника»
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Россия может пресечь угрозу от НАТО , планирующей размещение войск у границ РФ и Белоруссии, «Орешником»
Россия может пресечь угрозу от НАТО , планирующей размещение войск у границ РФ и Белоруссии, «Орешником» Фото:

Россия может применить ракетную систему «Орешник» для нанесения превентивных ударов по инфраструктуре НАТО, что позволит пресечь угрозы со стороны альянса вдоль границ РФ и Белоруссии. Об этом сообщил заместитель директора медиагруппы «Россия сегодня» и член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.

«Другое дело — превентивные удары на глубину с нашей территории, из морских и океанских акваторий и воздушного пространства над ними по соответствующей транспортной логистике, включая железнодорожные узлы, порты и аэродромы, которые могут быть задействованы для переброски войск к нашим границам», — написал Яковенко в статье для сайта РИА Новости. Он подчеркнул, что существуют все основания утверждать, что наша страна не заявляет прав на территории других государств, особенно стран-членов НАТО.

Яковенко также подчеркнул, что альянс разрабатывает планы размещения своих сил быстрого реагирования численностью до 300 тысяч военнослужащих вдоль российских границ, что угрожает безопасности России и Белоруссии. Он отметил, что использование «Орешника» позволяет проводить такие операции бескровно и без применения ядерного оружия, при этом информируя американскую сторону о пусках ракет.

Ранее заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в беседе с журналистами подчеркнул, что использование баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не противоречит условиям Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключенного с Соединенными Штатами. Он также указал, что международные договоренности не налагают ограничений на размещение систем «Орешник», передает «Национальная служба новостей».

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Россия может применить ракетную систему «Орешник» для нанесения превентивных ударов по инфраструктуре НАТО, что позволит пресечь угрозы со стороны альянса вдоль границ РФ и Белоруссии. Об этом сообщил заместитель директора медиагруппы «Россия сегодня» и член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко. «Другое дело — превентивные удары на глубину с нашей территории, из морских и океанских акваторий и воздушного пространства над ними по соответствующей транспортной логистике, включая железнодорожные узлы, порты и аэродромы, которые могут быть задействованы для переброски войск к нашим границам», — написал Яковенко в статье для сайта РИА Новости. Он подчеркнул, что существуют все основания утверждать, что наша страна не заявляет прав на территории других государств, особенно стран-членов НАТО. Яковенко также подчеркнул, что альянс разрабатывает планы размещения своих сил быстрого реагирования численностью до 300 тысяч военнослужащих вдоль российских границ, что угрожает безопасности России и Белоруссии. Он отметил, что использование «Орешника» позволяет проводить такие операции бескровно и без применения ядерного оружия, при этом информируя американскую сторону о пусках ракет. Ранее заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в беседе с журналистами подчеркнул, что использование баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не противоречит условиям Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключенного с Соединенными Штатами. Он также указал, что международные договоренности не налагают ограничений на размещение систем «Орешник», передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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