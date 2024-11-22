«Орешник» способен поразить всю Европу, ракету поставят на вооружение: что сказал Путин на встрече с МО

На совещании с представителями Минобороны РФ и ВПК президент России Владимир Путин сообщил, что испытания ракетного комплекса «Орешник» завершились успешно. Президент подчеркнул, что эта система уникальна и не имеет аналогов в мире. Эти и другие заявления Владимира Путина — в материале URA.RU.
Существуют ли средства, которые могут перехватить ракеты «Орешник»
На совещании было подчеркнуто, что комплекс «Орешник» не имеет равных в мире. Глава государства отметил отсутствие на сегодняшний день средств, способных перехватить данную систему, что свидетельствует о ее уникальности. Президент также отметил, что российские вооруженные силы уже располагают запасом готовых к использованию комплексов.
Прошел ли ракетный комплекс «Орешник» испытания
В ходе совещания Владимир Путин подтвердил успешное прохождение испытаний ракетного комплекса «Орешник». В результате было принято решение о запуске серийного производства этого оружия, что позволит обеспечить его скорейшую передачу в арсенал Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Президент подчеркнул, что весь процесс организован и будет выполнен в кратчайшие сроки.
Является ли «Орешник» оружием массового поражения
По словам президента, «Орешник» является современным высокоточным оружием, которое, несмотря на свою мощь, не относится к средствам массового поражения. Он отметил, что результаты и скорость разработки этого комплекса вызывают особую гордость и восхищение, демонстрируя мощь российской школы ракетостроения.
Оружие способно поражать цели по всей Европе, что отличает его от других видов высокоточного оружия и делает сравнимым со стратегическим оружием. Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.
Роль «Орешника» в обеспечении безопасности России
Президент подчеркнул, что «Орешник» — это еще один надежный гарант территориальной целостности и суверенитета России. Он отметил, что система при массированном применении по объектам противника может быть сопоставима с оружием стратегического назначения по своему эффекту. Комплекс станет важной составляющей оборонного потенциала страны, что особенно актуально на фоне текущих геополитических вызовов.
Будут ли награждены создатели «Орешника»
Владимир Путин выразил благодарность всем коллективам и разработчикам, которые внесли значительный вклад в создание комплекса «Орешник». Он отметил, что все участники разработки будут представлены к государственным наградам, подчеркнув важность их работы для укрепления оборонного потенциала страны.
Продолжает ли Россия модернизацию ракет средней и меньшей дальности
Путин указал, что Россия продолжает активно разрабатывать и совершенствовать целый спектр ракет средней и меньшей дальности. Он подчеркнул значимость таких технологий для укрепления национальной безопасности и выразил решимость увеличить их характеристики в перспективе.
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