Губерниев захотел плакать от счастья на фоне победы российского пловца на ЧМ

На чемпионате мира по плаванию в Будапеште российский пловец Мирон Лифинцев одержал победу, что вызвало большой восторг у известного комментатора Дмитрия Губерниева, который захотел заплакать от счастья. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Хочется плакать от счастья, потому что это триумф нашего плавания и спортивной России. Это огромный триумф тех людей, которые поддерживали наше участие в Олимпийских играх», — поделился Губерниев, его слова цитирует «Чемпионат».
Мирон Лифинцев проплыл 100 метров на спине за 48,76 секунд. Эти секунды позволили ему забрать золотую медаль ЧМ с юниорским рекордом мира. Он стал первым с 2021 года российским пловцом, завоевавшим медаль на ЧМ.
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