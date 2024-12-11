11 декабря 2024

Губерниев захотел плакать от счастья на фоне победы российского пловца на ЧМ

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Мирон Лефинцев завоевал золотую медаль на ЧМ
Мирон Лефинцев завоевал золотую медаль на ЧМ Фото:

На чемпионате мира по плаванию в Будапеште российский пловец Мирон Лифинцев одержал победу, что вызвало большой восторг у известного комментатора Дмитрия Губерниева, который захотел заплакать от счастья. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Хочется плакать от счастья, потому что это триумф нашего плавания и спортивной России. Это огромный триумф тех людей, которые поддерживали наше участие в Олимпийских играх», — поделился Губерниев, его слова цитирует «Чемпионат».

Мирон Лифинцев проплыл 100 метров на спине за 48,76 секунд. Эти секунды позволили ему забрать золотую медаль ЧМ с юниорским рекордом мира. Он стал первым с 2021 года российским пловцом, завоевавшим медаль на ЧМ.

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На чемпионате мира по плаванию в Будапеште российский пловец Мирон Лифинцев одержал победу, что вызвало большой восторг у известного комментатора Дмитрия Губерниева, который захотел заплакать от счастья. Об этом сообщает «Чемпионат». «Хочется плакать от счастья, потому что это триумф нашего плавания и спортивной России. Это огромный триумф тех людей, которые поддерживали наше участие в Олимпийских играх», — поделился Губерниев, его слова цитирует «Чемпионат». Мирон Лифинцев проплыл 100 метров на спине за 48,76 секунд. Эти секунды позволили ему забрать золотую медаль ЧМ с юниорским рекордом мира. Он стал первым с 2021 года российским пловцом, завоевавшим медаль на ЧМ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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