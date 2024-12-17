Пермяков зазывают работать водителями автобусов

Власти Перми продвигают профессию водителя общественного транспорта. Видео для потенциальных работников опубликовал в своих соцсетях городской департамент транспорта.
«Если Вы еще в сомнениях, то мы попробуем их сегодня развеять. Работа водителем — это значимо. Удобный салон, стабильная зарплата, обучение, ответственная работа», — говорится в посте.
Ранее URA.RU рассказывало, что для исправной работы маршрутов в Перми не хватает порядка 450 водителей автобусов. Из-за дефицита работников в транспорте регулярно возникает давка, а количество рейсов увеличить не получается. В 2024 году пермяки 100 тысяч раз не смогли уехать на автобусе. Для удержания работников в отрасли городские власти решили провести конкурсы профмастерства с денежными призами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!