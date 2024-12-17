Пермяков зазывают работать водителями автобусов

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Департамент транспорта Перми активно ищет водителей для работы на городских маршрутах
Департамент транспорта Перми активно ищет водителей для работы на городских маршрутах Фото:

Власти Перми продвигают профессию водителя общественного транспорта. Видео для потенциальных работников опубликовал в своих соцсетях городской департамент транспорта.

«Если Вы еще в сомнениях, то мы попробуем их сегодня развеять. Работа водителем — это значимо. Удобный салон, стабильная зарплата, обучение, ответственная работа», — говорится в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что для исправной работы маршрутов в Перми не хватает порядка 450 водителей автобусов. Из-за дефицита работников в транспорте регулярно возникает давка, а количество рейсов увеличить не получается. В 2024 году пермяки 100 тысяч раз не смогли уехать на автобусе. Для удержания работников в отрасли городские власти решили провести конкурсы профмастерства с денежными призами.

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Власти Перми продвигают профессию водителя общественного транспорта. Видео для потенциальных работников опубликовал в своих соцсетях городской департамент транспорта. «Если Вы еще в сомнениях, то мы попробуем их сегодня развеять. Работа водителем — это значимо. Удобный салон, стабильная зарплата, обучение, ответственная работа», — говорится в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что для исправной работы маршрутов в Перми не хватает порядка 450 водителей автобусов. Из-за дефицита работников в транспорте регулярно возникает давка, а количество рейсов увеличить не получается. В 2024 году пермяки 100 тысяч раз не смогли уехать на автобусе. Для удержания работников в отрасли городские власти решили провести конкурсы профмастерства с денежными призами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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