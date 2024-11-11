В Перми из-за нехватки водителей автобусы не приехали к пассажирам 100 тысяч раз

В 2024 году пермяки не смогли уехать на автобусе 100 тысяч раз из-за отсутствия водителей. Такое число озвучил на заседании комитета по экономическому развитию пермской гордумы начальник дептранса краевой столицы Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU.
«Сейчас для бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания жителей нашего города требуется 1780 водителей автобусов. Дефицит кадров в отрасли составляет порядка 450 человек. Я могу назвать цифру, она прозвучит страшно — за этот год сто тысяч раз автобус не пришел к пассажиру из-за отсутствия водителей», — сообщил на заседании Путин.
Для удержания работников в отрасли в 2025 году городские власти планируют провести конкурсы профессионального мастерства. Это профсостязания «Лучший водитель автобуса» и «Качество и безопасность регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах Перми». Для победителей конкурсов предусмотрено денежное вознаграждение.
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