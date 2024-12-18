Заражающий людей опасной инфекцией курганец сбежал из больницы

Житель Курганской области, болеющий опасным заразным заболеванием, сбежал из больницы. После побега его принудительно заставили лечь в противотуберкулезный диспансер. Об этом сообщает прокуратура региона.
«Житель Целинного округа, имеющий заболевание туберкулез легких, уклонился от лечения, самовольно покинул лечебное учреждение и отказался являться на прием к врачу. По иску прокурора мужчина был принудительно госпитализирован в целях лечения опасного для окружающих заболевания», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства.
Ранее в противотуберкулезный диспансер Кургана принудительно отправили жительницу из Макушинского округа. Женщина болела туберкулезом и подвергала окружающих риском заболеть опасной инфекцией.
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