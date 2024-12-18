18 декабря 2024

Заражающий людей опасной инфекцией курганец сбежал из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина, болеющий туберкулезом, сбежал из больницы
Мужчина, болеющий туберкулезом, сбежал из больницы Фото:

Житель Курганской области, болеющий опасным заразным заболеванием, сбежал из больницы. После побега его принудительно заставили лечь в противотуберкулезный диспансер. Об этом сообщает прокуратура региона.

«Житель Целинного округа, имеющий заболевание туберкулез легких, уклонился от лечения, самовольно покинул лечебное учреждение и отказался являться на прием к врачу. По иску прокурора мужчина был принудительно госпитализирован в целях лечения опасного для окружающих заболевания», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства.

Ранее в противотуберкулезный диспансер Кургана принудительно отправили жительницу из Макушинского округа. Женщина болела туберкулезом и подвергала окружающих риском заболеть опасной инфекцией.  

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Житель Курганской области, болеющий опасным заразным заболеванием, сбежал из больницы. После побега его принудительно заставили лечь в противотуберкулезный диспансер. Об этом сообщает прокуратура региона. «Житель Целинного округа, имеющий заболевание туберкулез легких, уклонился от лечения, самовольно покинул лечебное учреждение и отказался являться на прием к врачу. По иску прокурора мужчина был принудительно госпитализирован в целях лечения опасного для окружающих заболевания», — говорится в telegram-канале надзорного ведомства. Ранее в противотуберкулезный диспансер Кургана принудительно отправили жительницу из Макушинского округа. Женщина болела туберкулезом и подвергала окружающих риском заболеть опасной инфекцией.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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