Глава «Союзмультфильма»: Россия готовит свой ответ Marvel

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В России будет создан новый ответ Marvel
В России будет создан новый ответ Marvel Фото:

Российская франшиза супергероев уже находится в разработке и станет ответом для Marvel и DC. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Нашу первую собственную кинофраншизу супергероев мы разрабатываем совместно с писателем Сергеем Лукьяненко... В некотором смысле мы готовим ответ мировым вселенным а-ля Marvel и DC», — сказала Слащева в разговоре с РБК. По ее словам, они планируют выпустить шесть полноценных фильмов и сериал.

Ранее в России уже пытались создать нечто подобное. Слащева заверила, что команда проекта прорабатывает каждый свой шаг, поэтому ошибок в создании франшизы быть не должно. Одной из главных причин успеха она выделила Лукьяненко.

В 2026 году первые картины намерены запустить в производство. С учетом инфляции их бюджет составит примерно 1–1,2 млрд рублей на фильм. Планируется, что они будут выходить с интервалом в один год.

Ранее «Царьград» писал, что иностранные предприниматели остались в восторге от креативной инфраструктуры Москвы. В рамках встречи они посетили многие студии, в том числе «Союзмультфильм».

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Российская франшиза супергероев уже находится в разработке и станет ответом для Marvel и DC. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. «Нашу первую собственную кинофраншизу супергероев мы разрабатываем совместно с писателем Сергеем Лукьяненко... В некотором смысле мы готовим ответ мировым вселенным а-ля Marvel и DC», — сказала Слащева в разговоре с РБК. По ее словам, они планируют выпустить шесть полноценных фильмов и сериал. Ранее в России уже пытались создать нечто подобное. Слащева заверила, что команда проекта прорабатывает каждый свой шаг, поэтому ошибок в создании франшизы быть не должно. Одной из главных причин успеха она выделила Лукьяненко. В 2026 году первые картины намерены запустить в производство. С учетом инфляции их бюджет составит примерно 1–1,2 млрд рублей на фильм. Планируется, что они будут выходить с интервалом в один год. Ранее «Царьград» писал, что иностранные предприниматели остались в восторге от креативной инфраструктуры Москвы. В рамках встречи они посетили многие студии, в том числе «Союзмультфильм».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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