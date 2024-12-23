Глава «Союзмультфильма»: Россия готовит свой ответ Marvel

Российская франшиза супергероев уже находится в разработке и станет ответом для Marvel и DC. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
«Нашу первую собственную кинофраншизу супергероев мы разрабатываем совместно с писателем Сергеем Лукьяненко... В некотором смысле мы готовим ответ мировым вселенным а-ля Marvel и DC», — сказала Слащева в разговоре с РБК. По ее словам, они планируют выпустить шесть полноценных фильмов и сериал.
Ранее в России уже пытались создать нечто подобное. Слащева заверила, что команда проекта прорабатывает каждый свой шаг, поэтому ошибок в создании франшизы быть не должно. Одной из главных причин успеха она выделила Лукьяненко.
В 2026 году первые картины намерены запустить в производство. С учетом инфляции их бюджет составит примерно 1–1,2 млрд рублей на фильм. Планируется, что они будут выходить с интервалом в один год.
Ранее «Царьград» писал, что иностранные предприниматели остались в восторге от креативной инфраструктуры Москвы. В рамках встречи они посетили многие студии, в том числе «Союзмультфильм».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.