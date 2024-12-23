В ЯНАО будут судить прораба за смерть рабочего на производстве

В Новом Уренгое перед судом предстанет прораб, обвиняемый в нарушении правил безопасности, что привело к смерти человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по ЯНАО.
«В мае 2024 года обвиняемый, при ведении строительных работ на объекте «Проект «Новый Уренгой Культурный Центр», допустил нарушение подчиненным ему работником правил по охране труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при проведении строительных работ по монтажу воздуховодов систем вентиляции и не предпринял мер по устранению возникшей опасности», — сказано в telegram-канале ведомства. Мужчину ударило током, в результате чего он скончался на месте.
В ходе расследования были собраны все необходимые доказательства вины обвиняемого. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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