Токаев объяснил, в чем преимущество России на СВО

Российская армия в украинском конфликте непобедима, при Киев пытается полагаться на западных партнеров и не проиграть. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в конфликте, хотя бы не проиграть его», — заявил Токаев в интервью «Ана тілі». Он добавил, что казахстанская сторона выступает за начало мирного процесса по урегулированию конфликта, однако при этом не «напрашивается в посредники».
Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов сообщил, что главной целью ВС РФ в рамках спецоперации является освобождение новых территорий. Также для Москвы важно достичь капитуляции Украины, а не мирного диалога.
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