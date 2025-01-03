Токаев объяснил, в чем преимущество России на СВО

Токаев: Россия непобедима на СВО, а Украина просто пытается выстоять
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Токаев призвал к мирным переговорам по конфликту на Украине
Токаев призвал к мирным переговорам по конфликту на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия в украинском конфликте непобедима, при Киев пытается полагаться на западных партнеров и не проиграть. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в конфликте, хотя бы не проиграть его», — заявил Токаев в интервью «Ана тілі». Он добавил, что казахстанская сторона выступает за начало мирного процесса по урегулированию конфликта, однако при этом не «напрашивается в посредники». 

Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов сообщил, что главной целью ВС РФ в рамках спецоперации является освобождение новых территорий. Также для Москвы важно достичь капитуляции Украины, а не мирного диалога. 

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Российская армия в украинском конфликте непобедима, при Киев пытается полагаться на западных партнеров и не проиграть. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в конфликте, хотя бы не проиграть его», — заявил Токаев в интервью «Ана тілі». Он добавил, что казахстанская сторона выступает за начало мирного процесса по урегулированию конфликта, однако при этом не «напрашивается в посредники».  Ранее военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов сообщил, что главной целью ВС РФ в рамках спецоперации является освобождение новых территорий. Также для Москвы важно достичь капитуляции Украины, а не мирного диалога. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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