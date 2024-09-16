Токаев предупредил Шольца, что армию России не победить

Россию невозможно победить в военном плане, сказал Касым-Жомарт Токаев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россию невозможно победить в военном отношении, а дальнейшая эскалация конфликта на Украине приведет к непоправимы последствиям. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом.
«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация [конфликта] приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт», — приводит пресс-служба президента Казахстана слова Токаева.
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