Токаев предупредил Шольца, что армию России не победить

Токаев: эскалация конфликта на Украине приведет к непоправимым последствиям
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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Россию невозможно победить в военном плане, сказал Касым-Жомарт Токаев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россию невозможно победить в военном отношении, а дальнейшая эскалация конфликта на Украине приведет к непоправимы последствиям. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом.

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация [конфликта] приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт», — приводит пресс-служба президента Казахстана слова Токаева.

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Россию невозможно победить в военном отношении, а дальнейшая эскалация конфликта на Украине приведет к непоправимы последствиям. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом. «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация [конфликта] приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт», — приводит пресс-служба президента Казахстана слова Токаева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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