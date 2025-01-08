В США назвали главного победителя в конфликте на Украине

Морпех Хо: в Украинском конфликте победили нефтегазовые компании США
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам экс-морпеха США, главным победителем на Украине являются американские нефтегазовые компании
По словам экс-морпеха США, главным победителем на Украине являются американские нефтегазовые компании Фото:

Американские нефтегазовые корпорации относятся к числу тех, кто действительно выигрывает на Украине. Об этом заявил бывший капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо.

«Мысль о том, что в конфликте на Украине нет победителей, вполне обоснована, за исключением того, что на самом деле кое-какие победители все же имеются — это американские нефтегазовые компании», — поделился Хо. Интервью размещено на YouTube-канале Judging Freedom.

С начала 2025 года компания «Газпром» прекратила транзит газа через украинскую территорию в связи с истечением соглашения с «Нафтогаз Украины». Это позволило американским компаниям занять освободившуюся нишу. Позже президент России Владимир Путин подчеркнул, что нового договора больше не будет.

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Американские нефтегазовые корпорации относятся к числу тех, кто действительно выигрывает на Украине. Об этом заявил бывший капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо. «Мысль о том, что в конфликте на Украине нет победителей, вполне обоснована, за исключением того, что на самом деле кое-какие победители все же имеются — это американские нефтегазовые компании», — поделился Хо. Интервью размещено на YouTube-канале Judging Freedom. С начала 2025 года компания «Газпром» прекратила транзит газа через украинскую территорию в связи с истечением соглашения с «Нафтогаз Украины». Это позволило американским компаниям занять освободившуюся нишу. Позже президент России Владимир Путин подчеркнул, что нового договора больше не будет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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