Американские нефтегазовые корпорации относятся к числу тех, кто действительно выигрывает на Украине. Об этом заявил бывший капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо.
«Мысль о том, что в конфликте на Украине нет победителей, вполне обоснована, за исключением того, что на самом деле кое-какие победители все же имеются — это американские нефтегазовые компании», — поделился Хо. Интервью размещено на YouTube-канале Judging Freedom.
С начала 2025 года компания «Газпром» прекратила транзит газа через украинскую территорию в связи с истечением соглашения с «Нафтогаз Украины». Это позволило американским компаниям занять освободившуюся нишу. Позже президент России Владимир Путин подчеркнул, что нового договора больше не будет.
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