31 декабря 2024

«Газпром» прекратил подачу газа через Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Подача газа через Украину прекращена
Подача газа через Украину прекращена Фото:

«Газпром» лишен возможности подавать газ для транзита через Украину в связи с истечением соглашения с «Нафтогаз Украины». С 8:00 мск подача газа из России не осуществляется, сообщили в российской нефтегазовой компании.

«1 января 2025 года в 8:00 мск завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО „Газпром“ и НАК „Нафтогаз Украины“ на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины», — говорится в telegram-канале компании. «Газпром» указал на нежелание Украины продлевать договор с российской стороной. Поэтому «Газпром» оказался лишен технической и юридической возможности подавать топливо для транзита через территорию Украины.

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«Газпром» лишен возможности подавать газ для транзита через Украину в связи с истечением соглашения с «Нафтогаз Украины». С 8:00 мск подача газа из России не осуществляется, сообщили в российской нефтегазовой компании. «1 января 2025 года в 8:00 мск завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО „Газпром“ и НАК „Нафтогаз Украины“ на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины», — говорится в telegram-канале компании. «Газпром» указал на нежелание Украины продлевать договор с российской стороной. Поэтому «Газпром» оказался лишен технической и юридической возможности подавать топливо для транзита через территорию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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