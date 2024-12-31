«Газпром» прекратил подачу газа через Украину

«Газпром» лишен возможности подавать газ для транзита через Украину в связи с истечением соглашения с «Нафтогаз Украины». С 8:00 мск подача газа из России не осуществляется, сообщили в российской нефтегазовой компании.
«1 января 2025 года в 8:00 мск завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО „Газпром“ и НАК „Нафтогаз Украины“ на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины», — говорится в telegram-канале компании. «Газпром» указал на нежелание Украины продлевать договор с российской стороной. Поэтому «Газпром» оказался лишен технической и юридической возможности подавать топливо для транзита через территорию Украины.
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