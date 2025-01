Рост цен на газ в ЕС и экстренный поиск альтернативы: первые последствия прекращения транзита топлива из РФ

Захарова: Киев и США виновны в прекращении транзита газа через Украину

Захарова заявила, что Украина, Европа и США виновны в прекращении транзита российского газа Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе С 1 января 2025 года Россия остановила транзит газа через Украину. Это связано с тем, что у «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» истекли соответствующие соглашения. При этом Киев не согласен продлевать действие договора. В связи с этим в Европе начали расти цены на газ и страны ищут альтернативные источники поставок голубого топлива. О первых последствиях, которые ощутили европейские страны — в материале URA.RU. Последствия Захарова рассказал о будущем Европы после прекращения транзита газа Отмена транзита российского газа через Украину повлечет за собой подрыв экономических возможностей и снижение уровня жизни в Европе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Также она указала на то, что решение о прекращении транзита было принято Киевом, в то время как «Газпром» выполнил все обязательства, предусмотренные контрактом. Украина не сможет компенсировать экономические потери, а в Приднестровье отключают отопление В результате прекращения транзита газа через территорию Украины, страна столкнулась с огромными финансовыми потерями и не сможет их покрыть за счет повышения тарифов на услуги ЖКХ. Также Киев лишился значительной доли доходов, которые при действии транзита достигали 800 млн долларов ежегодно, сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Кроме того, в странах, соседствующих с Украиной, были введены ограничения на использование электричества. Например, в Приднестровье пришлось отключить горячую воду и отопление. В связи с этим и в Молдове, которая получала электроэнергию из Приднестровья, были введены меры по экономии электричества. В свете рисков энергетического кризиса в Молдавии и Приднестровье объявили режим чрезвычайного положения. В Европе опасаются роста цен на газ В Великобритании опасаются того, что прекращение транзита российского газа через Украину в Европу может спровоцировать рост цен на энергоносители. Однако подобное повышение не произойдет немедленно, сообщает газета The Times. Правительственные источники утверждают, что поставки газа в Великобританию не зависят от закрытия маршрута через Украину, поскольку основная часть газа поступает из Северного моря, а сжиженный природный газ импортируется из США и Катара. Тем не менее, эксперты, на которых ссылается The Times, считают, что перекрытие поставок может впоследствии повлиять на цены, так как в Европе возрастет спрос на газ, который не поставляется из России. Ожидается, что цены начнут расти весной. Первое возможное отражение прекращения российских поставок на счетах британцев может произойти 1 апреля, когда британский энергорегулятор обновит предельные цены. Согласно лондонской бирже ICE, стоимость газа в Европе после остановки транзита увеличилась на 1%, достигнув максимума с середины ноября 2023 года. Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 543,4 долларов за 1000 кубических метров. The Times также указывает, что большинство домохозяйств в Великобритании используют стандартные переменные тарифы с регулированной максимальной ценой. В связи с этим любое увеличение оптовых цен на газ не сразу скажется на потребителях. Европа ищет альтернативы Австрия перешла на использование альтернативных источников газа после того, как был прерван транзит. Страна начала получать газ через границы с Германией и Италией, а также использовать запасы из национальных хранилищ. Министерство энергетики Австрии отмечает, что благодаря этим мерам удалось компенсировать перебои в поставках. Так, к 30 декабря 2024 года заполненность газовых хранилищ в Австрии составила 78,53%. Кто виновен в прекращении транзита газа По словам Марии Захаровой, причины прекращения транзита российского газа через территорию Украины следует искать в действиях США и украинского правительства. Она утверждает, что в прекращении транзита также внесли свою лепту и страны Европы, которые жертвуют благосостоянием своих граждан ради поддержки экономических интересов Штатов.

