Что будет с губернатором, который дезинформировал Путина

Против губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который предоставил Владимиру Путину неверные сведения о масштабах трагедии в Черном море, развернулась кампания в интернете. Источники агентства связывают это с попыткой федеральных элитных групп переложить ответственность за катастрофу на главу региона. Однако и у Кондратьева есть свои покровители, которые попытаются защитить его и сохранить в должности (второй губернаторский срок Кондратьева заканчивается в 2025 году).
«Черное море — это объект федерального значения, поэтому разлитие мазута — это федеральная проблема, а не региональная. Идет информационная кампания против региональной власти, организованная заинтересованными лицами, в частности — федеральными министрами. Судя по источникам, где поднимаются эти мысли, они так или иначе связаны с министрами или башнями Кремля», — считает эксперт Центра политических исследований и технологий Юрий Янкин.
По данным источников агентства, близких к российской политике, несмотря на происшествия в крае, Кондратьев имеет все шансы сохранить должность. Это связывают с влиятельными покровителями главы региона на федеральном уровне. Инсайдеры сообщают, что отставки губернатора попытается не допустить влиятельная группа Ковальчуков.
Российский политолог, гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский считает, что, несмотря на существующие у Кондратьева проблемы, сигналов о его отставке или не допуске на третий срок нет. «Очевидно, что для него это сейчас негативный кейс. Ответственность за происходящее ложится на него, но в системе сейчас никто не рубит с плеча, если только губернатор чего-то очевидно не украл из бюджета. У Кондратьева серьезные позиции, и сигналов о том, что у него будут проблемы — нет», — говорит эксперт.
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