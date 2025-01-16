16 января 2025

«Коммерсант»: в деле генерала Попова не смогли найти потерпевшего

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запорожская область и Минобороны не имеют претензий к генералу из-за хищения металлоконструкций
Запорожская область и Минобороны не имеют претензий к генералу из-за хищения металлоконструкций Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

В рамках следствия по делу о мошенничестве в отношении бывшего командующего 59-й армией, генерал-майора Ивана Попова выяснилось, что отсутствует потерпевшая сторона. От претензий отказались представители Минобороны РФ и мэрия Запорожской области, рассказал адвокат офицера Сергей Буйновский.

«Юрист от Запорожской области на заседании заявил, что регион не считает себя потерпевшей стороной, так как Иван Попов не нанес ущерб. Металлоконструкции, о которых идет речь в деле, были гуманитарной помощью, а не прописанными в бюджете расходами», — цитирует адвоката «Коммерсант».

На слушании было также сказано, что в результате действий генерал-майора, в том числе благодаря выстроенным оборонительным рубежам, было отражено контрнаступление ВСУ. Не имеет имущественных претензий к Попову и Минобороны.

Генерала арестовали в мае 2024 года, летом — поместили под домашний арест. Позже Попов заявил, что согласен уйти на СВО, если ему разрешит командование ВС РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В рамках следствия по делу о мошенничестве в отношении бывшего командующего 59-й армией, генерал-майора Ивана Попова выяснилось, что отсутствует потерпевшая сторона. От претензий отказались представители Минобороны РФ и мэрия Запорожской области, рассказал адвокат офицера Сергей Буйновский. «Юрист от Запорожской области на заседании заявил, что регион не считает себя потерпевшей стороной, так как Иван Попов не нанес ущерб. Металлоконструкции, о которых идет речь в деле, были гуманитарной помощью, а не прописанными в бюджете расходами», — цитирует адвоката «Коммерсант». На слушании было также сказано, что в результате действий генерал-майора, в том числе благодаря выстроенным оборонительным рубежам, было отражено контрнаступление ВСУ. Не имеет имущественных претензий к Попову и Минобороны. Генерала арестовали в мае 2024 года, летом — поместили под домашний арест. Позже Попов заявил, что согласен уйти на СВО, если ему разрешит командование ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...