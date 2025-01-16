«Коммерсант»: в деле генерала Попова не смогли найти потерпевшего

В рамках следствия по делу о мошенничестве в отношении бывшего командующего 59-й армией, генерал-майора Ивана Попова выяснилось, что отсутствует потерпевшая сторона. От претензий отказались представители Минобороны РФ и мэрия Запорожской области, рассказал адвокат офицера Сергей Буйновский.
«Юрист от Запорожской области на заседании заявил, что регион не считает себя потерпевшей стороной, так как Иван Попов не нанес ущерб. Металлоконструкции, о которых идет речь в деле, были гуманитарной помощью, а не прописанными в бюджете расходами», — цитирует адвоката «Коммерсант».
На слушании было также сказано, что в результате действий генерал-майора, в том числе благодаря выстроенным оборонительным рубежам, было отражено контрнаступление ВСУ. Не имеет имущественных претензий к Попову и Минобороны.
Генерала арестовали в мае 2024 года, летом — поместили под домашний арест. Позже Попов заявил, что согласен уйти на СВО, если ему разрешит командование ВС РФ.
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