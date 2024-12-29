Mash: арестованный генерал Попов может отправиться в зону СВО

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Минобороны разрешило отправку Ивана Попова в зону СВО
Минобороны разрешило отправку Ивана Попова в зону СВО Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве, может отправиться в зону спецоперации. Об этом сообщил telegram-канал Mash. 

«Генерал-майора Попова, которого в конце мая арестовали по делу о мошенничестве, в ближайшее время могут освободить из-под стражи и отправить в зону СВО», — передает telegram-канал. Отмечается, что Минобороны РФ дало согласие на подобное.

При этом в августе 2024 года Попов заявлял, что согласен отправиться на СВО, если ему даст на это разрешение командование ВС РФ. На данный момент суд над генералом продолжается и проходит в Тамбове.

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Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве, может отправиться в зону спецоперации. Об этом сообщил telegram-канал Mash.  «Генерал-майора Попова, которого в конце мая арестовали по делу о мошенничестве, в ближайшее время могут освободить из-под стражи и отправить в зону СВО», — передает telegram-канал. Отмечается, что Минобороны РФ дало согласие на подобное. При этом в августе 2024 года Попов заявлял, что согласен отправиться на СВО, если ему даст на это разрешение командование ВС РФ. На данный момент суд над генералом продолжается и проходит в Тамбове.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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