Mash: арестованный генерал Попов может отправиться в зону СВО

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве, может отправиться в зону спецоперации. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Генерал-майора Попова, которого в конце мая арестовали по делу о мошенничестве, в ближайшее время могут освободить из-под стражи и отправить в зону СВО», — передает telegram-канал. Отмечается, что Минобороны РФ дало согласие на подобное.
При этом в августе 2024 года Попов заявлял, что согласен отправиться на СВО, если ему даст на это разрешение командование ВС РФ. На данный момент суд над генералом продолжается и проходит в Тамбове.
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