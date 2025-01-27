В ЯНАО вторую смену школьников оставили дома

Вторую смену малышей, как и первую, оставили дома
В Новом Уренгое объявили актировку для второй смены школьников с первого по четвертые классы. Об этом сообщает городская администрация. Ходить в школу мешают 25-градусные морозы.
«Сейчас в Новом Уренгое -25 градусов по Цельсию, ветер восточный семь-девять м в секунду. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с первого по четвертый класс», — сообщает telegram-канал «Официально. Новый Уренгой». Информация касается только учащихся второй смены. Утром, 28 января, в школу не пошла также и первая смена.
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