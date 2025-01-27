27 января 2025

В Новом Уренгое объявлена актировка для школьников первой смены

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Утром столбики термометров опустились до -27 градусов
Утром столбики термометров опустились до -27 градусов Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) утром 28 января дома из-за неблагоприятной погоды остаются ученики начальных классов. Информацию опубликовали власти города в соцсети.

«Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 4 класс. Информация для первой смены», — сообщается в telegram-канале мэрии города. Утром в газовой столице Ямала температура воздуха составила -27 градусов, ветер — 6-8 метров в секунду.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) утром 28 января дома из-за неблагоприятной погоды остаются ученики начальных классов. Информацию опубликовали власти города в соцсети. «Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 4 класс. Информация для первой смены», — сообщается в telegram-канале мэрии города. Утром в газовой столице Ямала температура воздуха составила -27 градусов, ветер — 6-8 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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