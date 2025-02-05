В Перми пять подростков сбежали из спецшколы

В Перми пять детей ушли из специального учебно-воспитательного учреждения «Уральское подворье» и не вернулись. Их ищут с 30 января, пишет telegram-канал «Урал Маш».
«Пять подростков сбежали из пермской спецшколы для трудящихся детей. Прошло уже семь дней, а они так и не вернулись», — сказано в сообщении.
Уточняется, что о пропаже в полицию заявила мама одного из мальчиков. Она работает в этой школе поваром. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
Обновлено в 14:06: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что 3 февраля в отдел полиции Мотовилихинского района поступило заявление от местной жительницы о том, что 30 января не вернулся домой ее 12-летний сын. «В настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Заявлений о том, что пропало несколько подростков в полицию не поступало», — уточнили в полиции.
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