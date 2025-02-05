В Перми пять подростков сбежали из спецшколы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
О детях ничего не известно уже неделю
О детях ничего не известно уже неделю Фото:

В Перми пять детей ушли из специального учебно-воспитательного учреждения «Уральское подворье» и не вернулись. Их ищут с 30 января, пишет telegram-канал «Урал Маш».

«Пять подростков сбежали из пермской спецшколы для трудящихся детей. Прошло уже семь дней, а они так и не вернулись», — сказано в сообщении.

Уточняется, что о пропаже в полицию заявила мама одного из мальчиков. Она работает в этой школе поваром. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

Обновлено в 14:06: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что 3 февраля в отдел полиции Мотовилихинского района поступило заявление от местной жительницы о том, что 30 января не вернулся домой ее 12-летний сын. «В настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Заявлений о том, что пропало несколько подростков в полицию не поступало», — уточнили в полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми пять детей ушли из специального учебно-воспитательного учреждения «Уральское подворье» и не вернулись. Их ищут с 30 января, пишет telegram-канал «Урал Маш». «Пять подростков сбежали из пермской спецшколы для трудящихся детей. Прошло уже семь дней, а они так и не вернулись», — сказано в сообщении. Уточняется, что о пропаже в полицию заявила мама одного из мальчиков. Она работает в этой школе поваром. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается. Обновлено в 14:06: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что 3 февраля в отдел полиции Мотовилихинского района поступило заявление от местной жительницы о том, что 30 января не вернулся домой ее 12-летний сын. «В настоящее время проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Заявлений о том, что пропало несколько подростков в полицию не поступало», — уточнили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...