13 февраля 2025

В ЯНАО объявили актировки для учеников младших классов

© Служба новостей «URA.RU»
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Занятия отменили для учеников первой смены в ЯНАО
Занятия отменили для учеников первой смены в ЯНАО Фото:

В Салехарде (ЯНАО) из-за морозов отменили занятия для школьников первой смены. Актировка коснулась учеников с 1-го по 4-й класс, сообщает «Медиацентр Салехард».

«Отмена занятий школьников первой смены 1-4-го классов. Погода -36 градусов, ветер один метр в секунду», — рассказали в telgram-канале «Медиацентра». 

В школу с первой смены также не пойдут ученики начальных классов в Лабытнанги. Там температура воздуха опустилась до -27 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что ко Дню влюбленных в ЯНАО придут морозы. Помимо похолодания до -30 градусов, ожидается сильный ветер, порывами до 18 метров в секунду в некоторых районах. 

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В Салехарде (ЯНАО) из-за морозов отменили занятия для школьников первой смены. Актировка коснулась учеников с 1-го по 4-й класс, сообщает «Медиацентр Салехард». «Отмена занятий школьников первой смены 1-4-го классов. Погода -36 градусов, ветер один метр в секунду», — рассказали в telgram-канале «Медиацентра».  В школу с первой смены также не пойдут ученики начальных классов в Лабытнанги. Там температура воздуха опустилась до -27 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что ко Дню влюбленных в ЯНАО придут морозы. Помимо похолодания до -30 градусов, ожидается сильный ветер, порывами до 18 метров в секунду в некоторых районах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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