В ЯНАО объявили актировки для учеников младших классов

В Салехарде (ЯНАО) из-за морозов отменили занятия для школьников первой смены. Актировка коснулась учеников с 1-го по 4-й класс, сообщает «Медиацентр Салехард».
«Отмена занятий школьников первой смены 1-4-го классов. Погода -36 градусов, ветер один метр в секунду», — рассказали в telgram-канале «Медиацентра».
В школу с первой смены также не пойдут ученики начальных классов в Лабытнанги. Там температура воздуха опустилась до -27 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду.
Ранее URA.RU сообщало, что ко Дню влюбленных в ЯНАО придут морозы. Помимо похолодания до -30 градусов, ожидается сильный ветер, порывами до 18 метров в секунду в некоторых районах.
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