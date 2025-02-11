Морозы и сильный ветер ждут ямальцев ко Дню влюбленных

На Ямале уже 12 февраля начнет понижаться температура воздуха, а ветер будет дуть с прежней силой, предупреждает МЧС. К 14 февраля столбик термометра опустится до -30 и похолодание продолжится, прогнозируют синоптики популярных погодных сервисов.
«Ветер 12 февраля юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью в Муравленко, Губкинском, Ноябрьске, в Пуровском и Красноселькупском районах порывы 15-18 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.
В Новом Уренгое столбик термометра начнет опускаться — 12 февраля ожидается 15-17 градусов мороза, а 14 февраля до -27. В Салехарде похолодание до -20 градусов ожидается 13 февраля, 14 февраля морозы только усилятся.
Ранее URA.RU рассказало, что синоптики предупредили о похолодании до -40 градусов к выходным. Ночью 15 и 16 февраля температура воздуха в Надыме опустится до 34-36 градусов мороза.
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