В элитных пермских детских лагерях нашли опасное мясо и молоко

В Пермском крае нашли нарушения при поставках продуктов в пять детских лагерей
© Служба новостей «URA.RU»
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Работники учреждений допускали в пищу продукцию, не убедившись в ее качестве
Работники учреждений допускали в пищу продукцию, не убедившись в ее качестве Фото:

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выявлены нарушения при оформлении ветеринарных документов у пяти детских лагерей Пермского края. Такое сообщение содержится на сайте ведомства.

«В детском лагере „Новое Поколение“ не осуществлено гашение 98 ветеринарных сопроводительных документов на 4 тонны мясной, молочной и рыбной продукции, куриных яиц. В детском лагере „Нечайка“ не осуществлено гашение 762 ветеринарных сопроводительных документов на 19,7 тонн продукции», — сообщает ведомство.

Работники учреждений допускали в пищу продукцию, не убедившись в том, что она поступила по документам, подтверждающим качество и безопасность. Информация о выявленных нарушениях будет направлена в Министерство труда и социального развития Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае увеличена сумма компенсации за путевки в детские лагеря. При этом расчетная стоимость путевок и требования к доходу для получения выплат остались прежними.

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Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выявлены нарушения при оформлении ветеринарных документов у пяти детских лагерей Пермского края. Такое сообщение содержится на сайте ведомства. «В детском лагере „Новое Поколение“ не осуществлено гашение 98 ветеринарных сопроводительных документов на 4 тонны мясной, молочной и рыбной продукции, куриных яиц. В детском лагере „Нечайка“ не осуществлено гашение 762 ветеринарных сопроводительных документов на 19,7 тонн продукции», — сообщает ведомство. Работники учреждений допускали в пищу продукцию, не убедившись в том, что она поступила по документам, подтверждающим качество и безопасность. Информация о выявленных нарушениях будет направлена в Министерство труда и социального развития Пермского края. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае увеличена сумма компенсации за путевки в детские лагеря. При этом расчетная стоимость путевок и требования к доходу для получения выплат остались прежними.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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