В элитных пермских детских лагерях нашли опасное мясо и молоко

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выявлены нарушения при оформлении ветеринарных документов у пяти детских лагерей Пермского края. Такое сообщение содержится на сайте ведомства.
«В детском лагере „Новое Поколение“ не осуществлено гашение 98 ветеринарных сопроводительных документов на 4 тонны мясной, молочной и рыбной продукции, куриных яиц. В детском лагере „Нечайка“ не осуществлено гашение 762 ветеринарных сопроводительных документов на 19,7 тонн продукции», — сообщает ведомство.
Работники учреждений допускали в пищу продукцию, не убедившись в том, что она поступила по документам, подтверждающим качество и безопасность. Информация о выявленных нарушениях будет направлена в Министерство труда и социального развития Пермского края.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае увеличена сумма компенсации за путевки в детские лагеря. При этом расчетная стоимость путевок и требования к доходу для получения выплат остались прежними.
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