Сумму компенсации на детский отдых в Пермском крае увеличили

Сумма компенсации за путевки в детские лагеря в Пермском крае проиндексирована. При этом расчетная стоимость путевок и требования к доходу для получения выплат остались прежними.
«В 2025 году размер государственной поддержки увеличили на 7% по сравнению с прошлым годом», — сообщает Properm.ru со ссылкой на Минтруд и соцразвития Пермского края. Отмечается, что более 55 тысяч детей получают бесплатное питание в лагерях дневного пребывания.
Получить поддержку от 80 до 100% расчетной стоимости могут семьи с детьми-инвалидами или семьи, находящиеся в социально опасном положении. Остальные категории семей могут рассчитывать на возмещение от 30 до 70% расчетной стоимости путевки.
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