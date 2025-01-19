19 января 2025

Сумму компенсации на детский отдых в Пермском крае увеличили

© Служба новостей «URA.RU»
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Получить поддержку от 80 до 100 процентов расчетной стоимости могут семьи с детьми-инвалидами
Получить поддержку от 80 до 100 процентов расчетной стоимости могут семьи с детьми-инвалидами Фото:

Сумма компенсации за путевки в детские лагеря в Пермском крае проиндексирована. При этом расчетная стоимость путевок и требования к доходу для получения выплат остались прежними.

«В 2025 году размер государственной поддержки увеличили на 7% по сравнению с прошлым годом», — сообщает Properm.ru со ссылкой на Минтруд и соцразвития Пермского края. Отмечается, что более 55 тысяч детей получают бесплатное питание в лагерях дневного пребывания.

Получить поддержку от 80 до 100% расчетной стоимости могут семьи с детьми-инвалидами или семьи, находящиеся в социально опасном положении. Остальные категории семей могут рассчитывать на возмещение от 30 до 70% расчетной стоимости путевки.

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Сумма компенсации за путевки в детские лагеря в Пермском крае проиндексирована. При этом расчетная стоимость путевок и требования к доходу для получения выплат остались прежними. «В 2025 году размер государственной поддержки увеличили на 7% по сравнению с прошлым годом», — сообщает Properm.ru со ссылкой на Минтруд и соцразвития Пермского края. Отмечается, что более 55 тысяч детей получают бесплатное питание в лагерях дневного пребывания. Получить поддержку от 80 до 100% расчетной стоимости могут семьи с детьми-инвалидами или семьи, находящиеся в социально опасном положении. Остальные категории семей могут рассчитывать на возмещение от 30 до 70% расчетной стоимости путевки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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