20 февраля 2025

Пермяки массово сознались в интимных отношениях с коллегами

В Пермском крае у 21% работников был роман с коллегой
© Служба новостей «URA.RU»
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Опрос показал, что служебные романы чаще случаются между коллегами из разных отделов
Опрос показал, что служебные романы чаще случаются между коллегами из разных отделов Фото:

Почти четверть жителей Прикамья сознались в служебных романах со своими коллегами. Население региона опросили аналитики Headhunter. Результаты исследования имеются в распоряжении URA.RU.

«У 21% жителей Пермского края был роман с коллегой. Из них — 55% респондентов поделились, что это случалось лишь однажды, еще у 45% — несколько раз», — указано в отчете.

Чаще всего в интимные отношения с партнерами по работе вступали представители высшего и среднего менеджмента, сотрудники туриндустрии, ресторанного бизнеса, а также менеджеры по продажам. Реже всего романтические отношения возникали между коллегами из сферы науки и образования.

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Почти четверть жителей Прикамья сознались в служебных романах со своими коллегами. Население региона опросили аналитики Headhunter. Результаты исследования имеются в распоряжении URA.RU. «У 21% жителей Пермского края был роман с коллегой. Из них — 55% респондентов поделились, что это случалось лишь однажды, еще у 45% — несколько раз», — указано в отчете. Чаще всего в интимные отношения с партнерами по работе вступали представители высшего и среднего менеджмента, сотрудники туриндустрии, ресторанного бизнеса, а также менеджеры по продажам. Реже всего романтические отношения возникали между коллегами из сферы науки и образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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