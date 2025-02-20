Пермяки массово сознались в интимных отношениях с коллегами

Почти четверть жителей Прикамья сознались в служебных романах со своими коллегами. Население региона опросили аналитики Headhunter. Результаты исследования имеются в распоряжении URA.RU.
«У 21% жителей Пермского края был роман с коллегой. Из них — 55% респондентов поделились, что это случалось лишь однажды, еще у 45% — несколько раз», — указано в отчете.
Чаще всего в интимные отношения с партнерами по работе вступали представители высшего и среднего менеджмента, сотрудники туриндустрии, ресторанного бизнеса, а также менеджеры по продажам. Реже всего романтические отношения возникали между коллегами из сферы науки и образования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!