«Опытные бизнесмены»: продюсер ответил, зачем Джигану и Самойловой коза с коровой

Появление коров, коз и кур в доме репера Джигана и блогера Оксаны Самойловой — это не просто любовь к животным, а продуманная стратегия повышения популярности и заработка. Такое заявление URA.RU сделал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
На днях пара подарила сыну корову на пятилетие, добавив ее к уже имеющейся козе и курам. У козы даже есть собственный аккаунт в соцсетях, который собирает десятки тысяч подписчиков и тысячи лайков. «История здесь двойственная, — заявил Павел Рудченко. — С одной стороны, Джиган и Самойлова, возможно, вспоминают свое прошлое, тягу к сельской жизни, к природе, к детству, проведенному у бабушек и дедушек. С другой стороны, они, как опытные бизнесмены, не упускают возможности монетизировать все, что можно».
Контент с участием животных приносит звездной паре огромную популярность и положительные эмоции у аудитории, подчеркнул продюсер. «Самойлова будет масштабировать этот контент, возможно, скоро появится целое домашнее подворье. Все это — ради подписчиков, ради монетизации и, конечно, для удовольствия», — предположил он.
Рудченко также отметил растущую популярность блогов, посвященных домашним животным: «Аудитория любит милых животных, поэтому аккаунты питомцев становятся трендом, а иногда и способом заработка. Некоторые владельцы животных изначально и не планировали создавать бизнес, а начинали с блога о дрессировке, но потом их питомцы становились настоящими блогерами с рекламодателями и хорошим доходом».
По мнению Рудченко, семья Джигана и Самойловой, возможно, использует этот тренд для укрепления связи с аудиторией: «Они играют на чувствах, предлагая позитивный контент, чтобы заинтересовать подписчиков не только их творчеством, но и жизнью их питомцев. Самойлова, как предприимчивая бизнесвумен, наверняка будет успешно монетизировать эти блоги».
В 2024 году семья Джигана и Оксаны Самойловой начала пополнять свой загородный дом необычными питомцами: сначала появилась коза, о которой Оксана давно мечтала, затем — курятник. В начале 2025 года сын пары получил на пятилетие корову, вызвав шквал обсуждений в сети. Семейное увлечение сельским хозяйством породило множество шуток и сравнений с другими звездными семьями, а также вызвало вопросы о том, является ли это искренним увлечением или продуманным пиар-ходом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.