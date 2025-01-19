Джиган вручил Самойловой ключи от Tesla за 20 млн рублей, но есть нюанс

Starhit: Джиган на время подарил своей жене Tesla Cybertruck за 20 млн рублей
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Джиган вновь удивил свою жену необычным подарком
Джиган вновь удивил свою жену необычным подарком Фото:

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) подарил своей супруге Оксане Самойловой электромобиль Tesla Cybertruck стоимостью 20 миллионов рублей. Однако электромобиль предоставлен ей всего на пару месяцев.

«Что за роскошь? Это что теперь, я буду ездить на джеткаре, на кибертраке? Охренеть!» — восхитилась Самойлова в своих соцсетях. Ее слова приводит Starhit. Позже блогер отметила, что автомобиль дан ей лишь на временное пользование: «Денис договорился, чтобы мне дали покататься. Но я, конечно, хочу такой!» — добавила она. 

Редкая модель электромобиля Tesla Cybertruck отличается необычным дизайном в стиле киберпанк и высокой ударопрочностью. Стоимость такой машины достигает 20 миллионов рублей.

Ранее рэпер подарил своей жене козу, которую они назвали Мими. Самойлова призналась, что это была ее давняя мечта, которую долго боялась осуществить.  

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Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) подарил своей супруге Оксане Самойловой электромобиль Tesla Cybertruck стоимостью 20 миллионов рублей. Однако электромобиль предоставлен ей всего на пару месяцев. «Что за роскошь? Это что теперь, я буду ездить на джеткаре, на кибертраке? Охренеть!» — восхитилась Самойлова в своих соцсетях. Ее слова приводит Starhit. Позже блогер отметила, что автомобиль дан ей лишь на временное пользование: «Денис договорился, чтобы мне дали покататься. Но я, конечно, хочу такой!» — добавила она.  Редкая модель электромобиля Tesla Cybertruck отличается необычным дизайном в стиле киберпанк и высокой ударопрочностью. Стоимость такой машины достигает 20 миллионов рублей. Ранее рэпер подарил своей жене козу, которую они назвали Мими. Самойлова призналась, что это была ее давняя мечта, которую долго боялась осуществить.  
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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