Прокуратура нашла люксовый Mercedes пермской чиновницы

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Ранее суд взыскал с чиновницы сумму, эквивалентную стоимости авто
Ранее суд взыскал с чиновницы сумму, эквивалентную стоимости авто Фото:

Автомобиль пермской чиновницы, который она пытались скрыть за границей, нашли. Речь идет о Наталье Плюсниной. Она занимает должность заместителя руководителя Индустриального теротдела минтруда и соцразвития Прикамья.

«В феврале 2025 году местонахождение автомобиля установлено на территории Перми. После этого на машину наложили арест и отправили в организацию хранение. По иску прокурора суд взыскал с нее в пользу государства денежную сумму, эквивалентную стоимости транспортного средства. До этого у ответчицы были арестованы счета на сумму более 7 млн рублей», — сообщает прокуратура Пермского края на своем сайте.

В 2022 году чиновница за 9 млн рублей купила Mercedes. Стоимость элитной иномарки «превысила совокупный доход ее семьи за три года, предшествующие совершению сделки», выявила прокуратура в ходе проверки. При этом Плюснина не смогла подтвердить «законность получения соответствующих доходов». Чиновница скрыла автомобиль за пределами РФ, однако избежать ответственности перед законом не смогла.

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Автомобиль пермской чиновницы, который она пытались скрыть за границей, нашли. Речь идет о Наталье Плюсниной. Она занимает должность заместителя руководителя Индустриального теротдела минтруда и соцразвития Прикамья. «В феврале 2025 году местонахождение автомобиля установлено на территории Перми. После этого на машину наложили арест и отправили в организацию хранение. По иску прокурора суд взыскал с нее в пользу государства денежную сумму, эквивалентную стоимости транспортного средства. До этого у ответчицы были арестованы счета на сумму более 7 млн рублей», — сообщает прокуратура Пермского края на своем сайте. В 2022 году чиновница за 9 млн рублей купила Mercedes. Стоимость элитной иномарки «превысила совокупный доход ее семьи за три года, предшествующие совершению сделки», выявила прокуратура в ходе проверки. При этом Плюснина не смогла подтвердить «законность получения соответствующих доходов». Чиновница скрыла автомобиль за пределами РФ, однако избежать ответственности перед законом не смогла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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