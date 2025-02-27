Прокуратура нашла люксовый Mercedes пермской чиновницы

Автомобиль пермской чиновницы, который она пытались скрыть за границей, нашли. Речь идет о Наталье Плюсниной. Она занимает должность заместителя руководителя Индустриального теротдела минтруда и соцразвития Прикамья.
«В феврале 2025 году местонахождение автомобиля установлено на территории Перми. После этого на машину наложили арест и отправили в организацию хранение. По иску прокурора суд взыскал с нее в пользу государства денежную сумму, эквивалентную стоимости транспортного средства. До этого у ответчицы были арестованы счета на сумму более 7 млн рублей», — сообщает прокуратура Пермского края на своем сайте.
В 2022 году чиновница за 9 млн рублей купила Mercedes. Стоимость элитной иномарки «превысила совокупный доход ее семьи за три года, предшествующие совершению сделки», выявила прокуратура в ходе проверки. При этом Плюснина не смогла подтвердить «законность получения соответствующих доходов». Чиновница скрыла автомобиль за пределами РФ, однако избежать ответственности перед законом не смогла.
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