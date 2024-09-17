Прокурор обратился в суд из-за люксового авто пермской чиновницы

В Перми сотрудница территориального отдела министерства соцразвития Пермского края может лишиться своего Mercedes стоимостью 9 млн рублей. Чиновница не смогла объяснить происхождение доходов на приобретение люксовой иномарки. Изъятия авто в доход государства добивается прокуратура. Иск прокурора рассмотрит Индустриальный суд города.
«В Индустриальном суде рассматривается гражданский иск прокурора города к пермской чиновнице об изъятии в доход государства люксового автомобиля Mercedes стоимостью не менее 9 млн рублей. Ближайшее заседание по делу назначено на 25 сентября», — пишет Properm.
По данным интернет-СМИ речь идет о требованиях к Наталье Плюсниной. Она занимает должность заместителя руководителя Индустриального теротдела минтруда и соцразвития Прикамья. Сейчас на спорный Mercedes по ходатайству прокуратуры судом наложен арест.
Сама чиновница утверждает, что на ее имя был приобретен автомобиль, стоимость которого не превышает 500 тыс рублей. Реальную стоимость иномарки установит назначенная по решению суда экспертиза. URA.RU обратилось в пресс-службу ведомства за комментарием, ответ ожидается.
Ранее стало известно, что в Пермском крае в связи с утратой доверия по требованию прокуроров уволили трех региональных чиновников. Еще пять исков об увольнении госслужащих сейчас рассматриваются в судах.
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