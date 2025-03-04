04 марта 2025

Роботы проверяют детей Ханты-Мансийска на ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХАнты-Мансийске планируют снизить снизить распространение сезонных заболеваний с помощью роботов
В ХАнты-Мансийске планируют снизить снизить распространение сезонных заболеваний с помощью роботов Фото:

В Ханты-Мансийске в 14-ти детских садах и Центре образования № 7 установили комплексы диагностики простудных заболеваний. Такие роботы способны проверить здоровье ребенка за 15 секунд, сообщил мэр города Максим Ряшин.

«На данный момент роботы-диагносты установлены в 14-ти дошкольных образовательных учреждениях и в Центре образования № 7. Пилотное внедрение данного комплекса в детском саду № 11 „Радуга“ уже продемонстрировало свою эффективность. Утренний осмотр ребенка занимает менее 15 секунд, а при возникновении сомнений у робота относительно состояния здоровья, малыша дополнительно осматривает медицинский работник, который делает соответствующее заключение», — написал Ряшин в своем telegram-канале.

Вскоре такие комплексы появятся еще в 62-х детских садах Ханты-Мансийска. Мэр города уверен, что их внедрение поможет снизить распространение сезонных заболеваний среди маленьких детей.

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В Ханты-Мансийске в 14-ти детских садах и Центре образования № 7 установили комплексы диагностики простудных заболеваний. Такие роботы способны проверить здоровье ребенка за 15 секунд, сообщил мэр города Максим Ряшин. «На данный момент роботы-диагносты установлены в 14-ти дошкольных образовательных учреждениях и в Центре образования № 7. Пилотное внедрение данного комплекса в детском саду № 11 „Радуга“ уже продемонстрировало свою эффективность. Утренний осмотр ребенка занимает менее 15 секунд, а при возникновении сомнений у робота относительно состояния здоровья, малыша дополнительно осматривает медицинский работник, который делает соответствующее заключение», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Вскоре такие комплексы появятся еще в 62-х детских садах Ханты-Мансийска. Мэр города уверен, что их внедрение поможет снизить распространение сезонных заболеваний среди маленьких детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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