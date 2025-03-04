Роботы проверяют детей Ханты-Мансийска на ОРВИ

В Ханты-Мансийске в 14-ти детских садах и Центре образования № 7 установили комплексы диагностики простудных заболеваний. Такие роботы способны проверить здоровье ребенка за 15 секунд, сообщил мэр города Максим Ряшин.
«На данный момент роботы-диагносты установлены в 14-ти дошкольных образовательных учреждениях и в Центре образования № 7. Пилотное внедрение данного комплекса в детском саду № 11 „Радуга“ уже продемонстрировало свою эффективность. Утренний осмотр ребенка занимает менее 15 секунд, а при возникновении сомнений у робота относительно состояния здоровья, малыша дополнительно осматривает медицинский работник, который делает соответствующее заключение», — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Вскоре такие комплексы появятся еще в 62-х детских садах Ханты-Мансийска. Мэр города уверен, что их внедрение поможет снизить распространение сезонных заболеваний среди маленьких детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!