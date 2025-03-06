Пермяка, поджигавшего люксовые иномарки, отправили в колонию

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Два пожара произошли в сентябре 2024 года
Два пожара произошли в сентябре 2024 года Фото:

Пермяк получил четыре года лишения свободы за то, что сжег две чужие дорогостоящие иномарки. Это произошло в сентябре 2024 года. Мужчина действовал по наводке мошенников.

«В суде житель Перми вину признал частично. Он рассказал, что что звонивший ему мужчина представился сотрудником Росфинмониторинга Царевым и убедил его совершить преступление. Совершая поджог, он думал, что участвует в спецоперации по пресечению преступной деятельности мошенников и завладению ими похищенными деньгами», — сообщает Дзержинский суд Перми в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что речь идет об автомобилях Toyota Rav 4 и Mazda CX-5. Владельцам иномарок причинен ущерб в 2 и 2,5 млн рублей соответственно.

Суд квалифицировал действия пермяка по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Пока приговор в законную силу не вступил.

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Пермяк получил четыре года лишения свободы за то, что сжег две чужие дорогостоящие иномарки. Это произошло в сентябре 2024 года. Мужчина действовал по наводке мошенников. «В суде житель Перми вину признал частично. Он рассказал, что что звонивший ему мужчина представился сотрудником Росфинмониторинга Царевым и убедил его совершить преступление. Совершая поджог, он думал, что участвует в спецоперации по пресечению преступной деятельности мошенников и завладению ими похищенными деньгами», — сообщает Дзержинский суд Перми в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что речь идет об автомобилях Toyota Rav 4 и Mazda CX-5. Владельцам иномарок причинен ущерб в 2 и 2,5 млн рублей соответственно. Суд квалифицировал действия пермяка по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Пока приговор в законную силу не вступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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