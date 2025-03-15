Обстановка перед городским собранием Белграда накаляется. Об этом сообщают очевидцы.
«Площадь стала заполняться группами молодых людей спортивного вида, многие из которых носят капюшоны и маски. Перед кордоном полиции у городского собрания началось агрессивное и оскорбительное скандирование. Раздалось несколько взрывов крупных петард», — пишут РИА Новости. Толпа продолжает расти.
Протесты в Сербии начались с ноября 2024 года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, что привело к гибели 15 человек. Активно события стали развиваться 15 марта. Тысячи студентов, фермеров и сторонников оппозиции перекрыли улицы в центре Белграда, требуя отставки президента Александра Вучича и его правительства. Вучич назвал это попыткой госпереворота. За несколько дней до акции он заявил, что протестующие захотят захватить парламент, радио и телевидение Сербии, а также Конституционный суд.
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