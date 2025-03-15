15 марта 2025

Обстановка на протестах в Сербии начинает накалятся

В Белграде раздались взрывы петард на протестах
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины в капюшонах начали бросать петарды и кричать оскорбления
Мужчины в капюшонах начали бросать петарды и кричать оскорбления Фото:

Обстановка перед городским собранием Белграда накаляется. Об этом сообщают очевидцы. 

«Площадь стала заполняться группами молодых людей спортивного вида, многие из которых носят капюшоны и маски. Перед кордоном полиции у городского собрания началось агрессивное и оскорбительное скандирование. Раздалось несколько взрывов крупных петард», — пишут РИА Новости. Толпа продолжает расти. 

Протесты в Сербии начались с ноября 2024 года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, что привело к гибели 15 человек. Активно события стали развиваться 15 марта. Тысячи студентов, фермеров и сторонников оппозиции перекрыли улицы в центре Белграда, требуя отставки президента Александра Вучича и его правительства. Вучич назвал это попыткой госпереворота. За несколько дней до акции он заявил, что протестующие захотят захватить парламент, радио и телевидение Сербии, а также Конституционный суд.

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Обстановка перед городским собранием Белграда накаляется. Об этом сообщают очевидцы.  «Площадь стала заполняться группами молодых людей спортивного вида, многие из которых носят капюшоны и маски. Перед кордоном полиции у городского собрания началось агрессивное и оскорбительное скандирование. Раздалось несколько взрывов крупных петард», — пишут РИА Новости. Толпа продолжает расти.  Протесты в Сербии начались с ноября 2024 года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, что привело к гибели 15 человек. Активно события стали развиваться 15 марта. Тысячи студентов, фермеров и сторонников оппозиции перекрыли улицы в центре Белграда, требуя отставки президента Александра Вучича и его правительства. Вучич назвал это попыткой госпереворота. За несколько дней до акции он заявил, что протестующие захотят захватить парламент, радио и телевидение Сербии, а также Конституционный суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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