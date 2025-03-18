В ХАМАС предупредили Израиль о смертном приговоре заложников

ХАМАС: решение Нетаньяху о возвращении к войне — смертный приговор заложникам
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Член политбюро ХАМАС заявил, что возобновление ударов по Газе приведет к смерти израильских заложников
Член политбюро ХАМАС заявил, что возобновление ударов по Газе приведет к смерти израильских заложников Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возобновлении военных действий в секторе Газа равносильно смертному приговору для заложников. Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк.

«Решение Нетаньяху о возвращении к войне — это решение о принесении в жертву пленных оккупации (Израиля — ред.) и вынесении им смертного приговора», — заявил ар-Ришк. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ атаковать позиции в секторе Газа после отказа ХАМАСа принять американский план по продлению перемирия и освобождению заложников. В результате атак число погибло более 230 человек, пострадали  — 350.

Официально перемирие между сторонами закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток переговоров. В период с 19 января по 1 марта действовал режим прекращения огня, в рамках которого ХАМАС освободил заложников в обмен на палестинских заключенных и отвод войск Израиля из Газы. На данный момент ХАМАС продолжает удерживать 59 заложников.

После окончания перемирия власти Израиля заявили, что согласны на новый план продления перемирия, предложенный США, но ХАМАС — нет. Из-за этого Тель-Авив принял решение о возобновлении военной операции. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возобновлении военных действий в секторе Газа равносильно смертному приговору для заложников. Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк. «Решение Нетаньяху о возвращении к войне — это решение о принесении в жертву пленных оккупации (Израиля — ред.) и вынесении им смертного приговора», — заявил ар-Ришк. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ атаковать позиции в секторе Газа после отказа ХАМАСа принять американский план по продлению перемирия и освобождению заложников. В результате атак число погибло более 230 человек, пострадали  — 350. Официально перемирие между сторонами закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток переговоров. В период с 19 января по 1 марта действовал режим прекращения огня, в рамках которого ХАМАС освободил заложников в обмен на палестинских заключенных и отвод войск Израиля из Газы. На данный момент ХАМАС продолжает удерживать 59 заложников. После окончания перемирия власти Израиля заявили, что согласны на новый план продления перемирия, предложенный США, но ХАМАС — нет. Из-за этого Тель-Авив принял решение о возобновлении военной операции. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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