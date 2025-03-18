Израиль вновь начал военную операцию и бомбардировки в секторе Газа. Онлайн-трансляция

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Израиль атакует сектор Газа
Израиль атакует сектор Газа Фото:

Израиль 18 марта возобновил военную операцию в секторе Газа, проводя массированные бомбардировки. По информации из офиса премьер-министра Нетаньяху, ЦАХАЛ усилит свои военные действия. Сообщается о первых пострадавших и материальных разрушениях. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает главное о событиях на Ближнем Востоке.

07:28 Погиб Член политического бюро ХАМАС Абу Убайда аль-Джамаси и его семья. Об этом сообщил корреспондент Al Arabiya.

07:27 «Мы повторяем, что Йемен со своими вооруженными силами продолжит военную эскалацию в поддержку Газы и палестинского народа до тех пор, пока агрессия не прекратится и осада не будет снята», — заявил представитель Хуситов Яхья Сариа в своем telegram-канале.

07:21 Обстрел затронул все районы сектора Газа, включая Дейр-эль-Балах. Возможности медперсонала ограничены. Об этом сообщил корреспондент Al-Arabiya.

07:14 Число погибших в результате ударов по сектору Газа возросло до 150. Об этом сообщил корреспондент Al Arabiya.

07:13 В результате обстрела погиб генерал-майор Махмуд Абу Ватфа, заместитель министра внутренних дел ХАМАС. Об этом сообщило Al-Arabiya в соцсети Х.

07:05 Атака Израиля была спланирована заранее, заявил Al Jazeera. Уточняется, что она держалась в секрете, чтобы сохранить элементы неожиданности и обмана.

07:04 Число погибших возросло до 112. Об этом сообщил Al Jazeera

06:58 Число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа достигло 109 человек. Отмечается, что 75 жертв были зарегистрированы в городе Хан-Юнис, расположенном на юге сектора, говорится в информации медицинских служб, переданной телеканалу Al Jazeera.

06:56 В последнее время ХАМАС активизировал подготовку к нападениям на Израиль и приступил к процессу перевооружения, сообщает Axios со ссылкой на данные, предоставленные информированным источником.

06:53 Израиль разрабатывал военные планы в условиях строгой секретности. Они были известны лишь ограниченному кругу лиц. Это делалось с целью нанесения неожиданно удара по ХАМАС, сообщает Axios со ссылкой на источник из числа израильских чиновников.

06:51 «Сегодня вечером мы возобновили военные операции в секторе Газа. Боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока все заложники не будут освобождены и пока не будут выполнены все цели этого конфликта». Такое заявление сделал Министр обороны Израиля Исраэль Кац.

06:51 Армия находится в состоянии боевой готовности и активно действует в различных направлениях, говорит представитель Вооруженных сил Израиля.

06:49 Операция в секторе Газа может превысить предыдущие воздушные атаки по своему масштабу. Об этом сообщает Израильское телерадиовещательное управление.

06:48 В результате авиаударов Израиля по сектору Газа число погибших составило 86 человек. Из них 52 человек — в Хан-Юнисе. Такие данные приводит телеканал Al Jazeera, ссылаясь на медицинские источники.

06:45 Правительство Нетаньяху приняло решение о прекращении перемирия, что ставит под вопрос судьбу заложников в Газе. Об этом сообщило движение ХАМАС.

06:43 На Западном берегу реки Иордан происходит наибольшая атака с времен Второй интифады. По словам спецдокладчика по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе, которые приводит палестинское информационное агентство WAFA, палестинцы сталкиваются с серьезной угрозой массовой этнической чистки в связи с реализацией Израилем долгосрочного плана по захвату палестинских территорий и выселению палестинского населения.

06:38 ХАМАС обратилась с призывом к Лиге арабских государств и Организации исламского сотрудничества принять на себя обязательства по поддержке палестинского народа и по работе над снятием блокады с Газы.

06:37 Режим прекращения огня в Газе был завершен. Об этом сообщили израильские информационные агентства со ссылкой на высокопоставленный источник в Израиле.

06:35 ХАМАС заявляет, что необходимо возложить полную ответственность за нарушение и аннулирование соглашения на премьер-министра Нетаньяху и Сионистское оккупационное правительство, и призывает посредников принять соответствующие меры.

06:35 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении ряда масштабных атак по инфраструктуре, контролируемой палестинской террористической организацией ХАМАС, на территории сектора Газа.

06:32 В результате серии авиационных налетов, проведенных Израилем по сектору Газа, погибли не менее 34 человек. Более 70 человек получили ранения. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

06:30 Количество жертв в результате авиационных ударов, нанесенных Израилем по городу Дераа на юге Сирии, увеличилось до трех человек. По информации Министерства здравоохранения переходного правительства Сирии, в результате этих атак также 19 человек получили ранения.

06:28 В результате авиаударов, нанесенных Израилем по городу Дераа на юге Сирии, два человека были убиты и 19 получили ранения. Об этом сообщило сирийское информационное агентство Sana.

06:26 Израильские вооруженные силы провели серию ударов по объектам и командным пунктам на территории южной Сирии, начиная с 18 марта. В официальном заявлении ЦАХАЛ указано: «В данный момент ведутся операции против военных целей на юге Сирии, включая удары по командным центрам и объектам, где хранятся оружие и военная техника, находящиеся под контролем старого сирийского режима».

06:25 Также были атакованы огневые позиции, которые восстановили шиитские формирования возле населенных пунктов Дейр-Мимас, Клейя и Эль-Хардали, расположенных на южном берегу реки Литани. Информация о последствиях этого авиаудара не сообщается.

06:24 Израильские воздушные силы провели ряд авиаударов по позициям «Хезболлах» в южной части Ливана. По информации, опубликованной на телеканале Al Jadeed, мощные взрывы прогремели в населенных пунктах Залайя и Лаббайя, расположенных в районе Западное Бекаа, где располагаются логистические базы шиитских милитантов.

06:23 Израильская авиация осуществила налет на южный сирийский город Дераа, при этом атакованы были пригородные районы города. Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает, что предположительными целями авиаударов являются военные объекты, находящиеся в западной части Дераа.

06:22 Военно-воздушные силы Израиля осуществили бомбардировку объектов, принадлежащих организации «Хезболлах». По информации военных, на этих объектах находились террористы и склады вооружений.

06:22 По данным представителей движения ХАМАС, начиная с момента введения режима прекращения огня в Газе, число погибших составляет около 160 человек. Отмечается, что израильские силы продолжают нарушать условия соглашения, осуществляя атаки на гражданские объекты. «Недавняя атака, выполненная с использованием беспилотного летательного аппарата в центральной части Газы, привела к гибели пятерых мирных жителей», — заявили в ХАМАС.

06:19 Израильские вооруженные силы нанесли удар по двум радикалам, которые пытались установить взрывное устройство в центральной части сектора Газа. Инцидент произошел в районе Эль-Бурейдж, где террористы попытались закладывать взрывчатку неподалеку от позиций израильских войск. В ответ на угрозу безопасности, ЦАХАЛ принял решение о применении силы.

06:18 Вооруженные силы Израиля осуществили серию новых атак на палестинские радикальные элементы в Газе, сообщило военное пресс-бюро 17 марта. По данным пресс-службы, одна из атак была направлена на группу из трех радикалов, которые были замечены вблизи израильских войск в центральной части Газы. Военные указали, что эти лица пытались установить взрывное устройство на территории.

06:15 По информации телеканала Al Jazeera, авиационный удар был нанесен по лагерю беженцев в районе Аль-Маваси, расположенном на южной территории сектора Газа. Агентство Reuters сообщает, что в результате этого удара погибли 15 человек, и десятки получили ранения сразу после того, как Израиль объявил о начале военной операции.

06:14 В ответ на отказ ХАМАС освободить заложников Израиль нанес удары по объектам данной группировки, сообщила канцелярия Нетаньяху. Как передает 12-й канал Израиля, в регионах, прилегающих к Газе, будут введены специальные меры безопасности для обеспечения защиты здоровья населения.

Число погибших после атаки Израиля на Газу выросло минимум до 30 человек (архивное фото)
Число погибших после атаки Израиля на Газу выросло минимум до 30 человек (архивное фото)
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Израиль 18 марта возобновил военную операцию в секторе Газа, проводя массированные бомбардировки. По информации из офиса премьер-министра Нетаньяху, ЦАХАЛ усилит свои военные действия. Сообщается о первых пострадавших и материальных разрушениях. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает главное о событиях на Ближнем Востоке. 07:28 Погиб Член политического бюро ХАМАС Абу Убайда аль-Джамаси и его семья. Об этом сообщил корреспондент Al Arabiya. 07:27 «Мы повторяем, что Йемен со своими вооруженными силами продолжит военную эскалацию в поддержку Газы и палестинского народа до тех пор, пока агрессия не прекратится и осада не будет снята», — заявил представитель Хуситов Яхья Сариа в своем telegram-канале. 07:21 Обстрел затронул все районы сектора Газа, включая Дейр-эль-Балах. Возможности медперсонала ограничены. Об этом сообщил корреспондент Al-Arabiya. 07:14 Число погибших в результате ударов по сектору Газа возросло до 150. Об этом сообщил корреспондент Al Arabiya. 07:13 В результате обстрела погиб генерал-майор Махмуд Абу Ватфа, заместитель министра внутренних дел ХАМАС. Об этом сообщило Al-Arabiya в соцсети Х. 07:05 Атака Израиля была спланирована заранее, заявил Al Jazeera. Уточняется, что она держалась в секрете, чтобы сохранить элементы неожиданности и обмана. 07:04 Число погибших возросло до 112. Об этом сообщил Al Jazeera 06:58 Число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа достигло 109 человек. Отмечается, что 75 жертв были зарегистрированы в городе Хан-Юнис, расположенном на юге сектора, говорится в информации медицинских служб, переданной телеканалу Al Jazeera. 06:56 В последнее время ХАМАС активизировал подготовку к нападениям на Израиль и приступил к процессу перевооружения, сообщает Axios со ссылкой на данные, предоставленные информированным источником. 06:53 Израиль разрабатывал военные планы в условиях строгой секретности. Они были известны лишь ограниченному кругу лиц. Это делалось с целью нанесения неожиданно удара по ХАМАС, сообщает Axios со ссылкой на источник из числа израильских чиновников. 06:51 «Сегодня вечером мы возобновили военные операции в секторе Газа. Боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока все заложники не будут освобождены и пока не будут выполнены все цели этого конфликта». Такое заявление сделал Министр обороны Израиля Исраэль Кац. 06:51 Армия находится в состоянии боевой готовности и активно действует в различных направлениях, говорит представитель Вооруженных сил Израиля. 06:49 Операция в секторе Газа может превысить предыдущие воздушные атаки по своему масштабу. Об этом сообщает Израильское телерадиовещательное управление. 06:48 В результате авиаударов Израиля по сектору Газа число погибших составило 86 человек. Из них 52 человек — в Хан-Юнисе. Такие данные приводит телеканал Al Jazeera, ссылаясь на медицинские источники. 06:45 Правительство Нетаньяху приняло решение о прекращении перемирия, что ставит под вопрос судьбу заложников в Газе. Об этом сообщило движение ХАМАС. 06:43 На Западном берегу реки Иордан происходит наибольшая атака с времен Второй интифады. По словам спецдокладчика по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе, которые приводит палестинское информационное агентство WAFA, палестинцы сталкиваются с серьезной угрозой массовой этнической чистки в связи с реализацией Израилем долгосрочного плана по захвату палестинских территорий и выселению палестинского населения. 06:38 ХАМАС обратилась с призывом к Лиге арабских государств и Организации исламского сотрудничества принять на себя обязательства по поддержке палестинского народа и по работе над снятием блокады с Газы. 06:37 Режим прекращения огня в Газе был завершен. Об этом сообщили израильские информационные агентства со ссылкой на высокопоставленный источник в Израиле. 06:35 ХАМАС заявляет, что необходимо возложить полную ответственность за нарушение и аннулирование соглашения на премьер-министра Нетаньяху и Сионистское оккупационное правительство, и призывает посредников принять соответствующие меры. 06:35 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении ряда масштабных атак по инфраструктуре, контролируемой палестинской террористической организацией ХАМАС, на территории сектора Газа. 06:32 В результате серии авиационных налетов, проведенных Израилем по сектору Газа, погибли не менее 34 человек. Более 70 человек получили ранения. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera. 06:30 Количество жертв в результате авиационных ударов, нанесенных Израилем по городу Дераа на юге Сирии, увеличилось до трех человек. По информации Министерства здравоохранения переходного правительства Сирии, в результате этих атак также 19 человек получили ранения. 06:28 В результате авиаударов, нанесенных Израилем по городу Дераа на юге Сирии, два человека были убиты и 19 получили ранения. Об этом сообщило сирийское информационное агентство Sana. 06:26 Израильские вооруженные силы провели серию ударов по объектам и командным пунктам на территории южной Сирии, начиная с 18 марта. В официальном заявлении ЦАХАЛ указано: «В данный момент ведутся операции против военных целей на юге Сирии, включая удары по командным центрам и объектам, где хранятся оружие и военная техника, находящиеся под контролем старого сирийского режима». 06:25 Также были атакованы огневые позиции, которые восстановили шиитские формирования возле населенных пунктов Дейр-Мимас, Клейя и Эль-Хардали, расположенных на южном берегу реки Литани. Информация о последствиях этого авиаудара не сообщается. 06:24 Израильские воздушные силы провели ряд авиаударов по позициям «Хезболлах» в южной части Ливана. По информации, опубликованной на телеканале Al Jadeed, мощные взрывы прогремели в населенных пунктах Залайя и Лаббайя, расположенных в районе Западное Бекаа, где располагаются логистические базы шиитских милитантов. 06:23 Израильская авиация осуществила налет на южный сирийский город Дераа, при этом атакованы были пригородные районы города. Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает, что предположительными целями авиаударов являются военные объекты, находящиеся в западной части Дераа. 06:22 Военно-воздушные силы Израиля осуществили бомбардировку объектов, принадлежащих организации «Хезболлах». По информации военных, на этих объектах находились террористы и склады вооружений. 06:22 По данным представителей движения ХАМАС, начиная с момента введения режима прекращения огня в Газе, число погибших составляет около 160 человек. Отмечается, что израильские силы продолжают нарушать условия соглашения, осуществляя атаки на гражданские объекты. «Недавняя атака, выполненная с использованием беспилотного летательного аппарата в центральной части Газы, привела к гибели пятерых мирных жителей», — заявили в ХАМАС. 06:19 Израильские вооруженные силы нанесли удар по двум радикалам, которые пытались установить взрывное устройство в центральной части сектора Газа. Инцидент произошел в районе Эль-Бурейдж, где террористы попытались закладывать взрывчатку неподалеку от позиций израильских войск. В ответ на угрозу безопасности, ЦАХАЛ принял решение о применении силы. 06:18 Вооруженные силы Израиля осуществили серию новых атак на палестинские радикальные элементы в Газе, сообщило военное пресс-бюро 17 марта. По данным пресс-службы, одна из атак была направлена на группу из трех радикалов, которые были замечены вблизи израильских войск в центральной части Газы. Военные указали, что эти лица пытались установить взрывное устройство на территории. 06:15 По информации телеканала Al Jazeera, авиационный удар был нанесен по лагерю беженцев в районе Аль-Маваси, расположенном на южной территории сектора Газа. Агентство Reuters сообщает, что в результате этого удара погибли 15 человек, и десятки получили ранения сразу после того, как Израиль объявил о начале военной операции. 06:14 В ответ на отказ ХАМАС освободить заложников Израиль нанес удары по объектам данной группировки, сообщила канцелярия Нетаньяху. Как передает 12-й канал Израиля, в регионах, прилегающих к Газе, будут введены специальные меры безопасности для обеспечения защиты здоровья населения.
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