Свердловские товары из челябинского терминала отправят в Юго-Восточную Азию

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Fesco поможет товарам со Среднего Урала найти новые рынки сбыта
Fesco поможет товарам со Среднего Урала найти новые рынки сбыта Фото:

Свердловские товары из Челябинской области будут экспортироваться в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА). Как URA.RU рассказали в пресс-службе транспортной группы Fesco, соглашение подписали с оператором грузового терминала.

«Группа Fesco на международной выставке TransRussia заключила соглашение с компанией „Апика“. Новый партнер является оператором грузового терминала в Челябинской области», — заявили URA.RU в офисе транспортников.

Стороны отметили заинтересованность в развитии и организации при помощи сервисов Fesco экспорта продукции предприятий по нескольким направлениям. Среди них есть не только страны ЮВА, но и Восточной Азии, черноморского бассейна. Сотрудничество также позволит вести импортные поставки в обратном направлении.

Договоренности достигнуты на уровне высшего руководства компаний. Подписи в документе о сотрудничестве поставили исполнительный директор «Феско Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров и директор компании «Апика» Артем Девятов.

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Свердловские товары из Челябинской области будут экспортироваться в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА). Как URA.RU рассказали в пресс-службе транспортной группы Fesco, соглашение подписали с оператором грузового терминала. «Группа Fesco на международной выставке TransRussia заключила соглашение с компанией „Апика“. Новый партнер является оператором грузового терминала в Челябинской области», — заявили URA.RU в офисе транспортников. Стороны отметили заинтересованность в развитии и организации при помощи сервисов Fesco экспорта продукции предприятий по нескольким направлениям. Среди них есть не только страны ЮВА, но и Восточной Азии, черноморского бассейна. Сотрудничество также позволит вести импортные поставки в обратном направлении. Договоренности достигнуты на уровне высшего руководства компаний. Подписи в документе о сотрудничестве поставили исполнительный директор «Феско Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров и директор компании «Апика» Артем Девятов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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