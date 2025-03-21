Свердловские товары из челябинского терминала отправят в Юго-Восточную Азию

Свердловские товары из Челябинской области будут экспортироваться в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА). Как URA.RU рассказали в пресс-службе транспортной группы Fesco, соглашение подписали с оператором грузового терминала.
«Группа Fesco на международной выставке TransRussia заключила соглашение с компанией „Апика“. Новый партнер является оператором грузового терминала в Челябинской области», — заявили URA.RU в офисе транспортников.
Стороны отметили заинтересованность в развитии и организации при помощи сервисов Fesco экспорта продукции предприятий по нескольким направлениям. Среди них есть не только страны ЮВА, но и Восточной Азии, черноморского бассейна. Сотрудничество также позволит вести импортные поставки в обратном направлении.
Договоренности достигнуты на уровне высшего руководства компаний. Подписи в документе о сотрудничестве поставили исполнительный директор «Феско Интегрированный Транспорт» Леонид Шляхтуров и директор компании «Апика» Артем Девятов.
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