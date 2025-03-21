В Кунгуре Пермского края 39-летняя местная жительница признана виновной в убийстве знакомых. В 2024 году она распивала алкоголь в компании мужчины. Затем между ними произошла ссора.
«Она ударила его ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Понимая, что в доме находится еще один человек, свидетельница преступления и она может сообщить обо всем в полицию, та подожгла дом. В результате пожара потерпевшая скончалась на месте», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следователи опросили более 50 свидетелей, провели 19 судебных экспертиз, очные ставки и опознания. По итогу суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы в ИК общего режима.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяка, поджигавшего люксовые иномарки отправили в колонию. Он рассказал, что действовал по указанию мошенников.
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