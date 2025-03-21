В Пермском крае женщина сожгла дом со свидетельницей преступления. Видео

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Женщина нанесла своему знакомому смертельный удар ножом
Женщина нанесла своему знакомому смертельный удар ножом Фото:

В Кунгуре Пермского края 39-летняя местная жительница признана виновной в убийстве знакомых. В 2024 году она распивала алкоголь в компании мужчины. Затем между ними произошла ссора. 

«Она ударила его ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Понимая, что в доме находится еще один человек, свидетельница преступления и она может сообщить обо всем в полицию, та подожгла дом. В результате пожара потерпевшая скончалась на месте», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю. 

Следователи опросили более 50 свидетелей, провели 19 судебных экспертиз, очные ставки и опознания. По итогу суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы в ИК общего режима. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяка, поджигавшего люксовые иномарки отправили в колонию. Он рассказал, что действовал по указанию мошенников. 

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В Кунгуре Пермского края 39-летняя местная жительница признана виновной в убийстве знакомых. В 2024 году она распивала алкоголь в компании мужчины. Затем между ними произошла ссора.  «Она ударила его ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Понимая, что в доме находится еще один человек, свидетельница преступления и она может сообщить обо всем в полицию, та подожгла дом. В результате пожара потерпевшая скончалась на месте», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю.  Следователи опросили более 50 свидетелей, провели 19 судебных экспертиз, очные ставки и опознания. По итогу суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы в ИК общего режима.  Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяка, поджигавшего люксовые иномарки отправили в колонию. Он рассказал, что действовал по указанию мошенников. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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