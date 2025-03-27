Украинский лидер Владимир Зеленский, рассчитывая на поддержку Европы и отвергая мирные инициативы, не понимает, что рискует потерять еще больше. Об этом заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис.
«Есть прекращение огня, о котором все стараются договориться, чтобы начать переговоры <...> И очевидно, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки <…> Но он играет с огнем, совершенно не осознавая, что может потерять еще больше», — сказал Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Бывший военный также отметил, что Европа не проявляет интереса к мирному разрешению конфликта и подталкивает Киев к продолжению военных действий. Это создает дополнительное напряжение и может привести к ухудшению ситуации на Украине, поскольку поддержка со стороны Европы может быть не столь эффективной, как ожидает украинское руководство.
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