В США недоумевают из-за поведения Зеленского

Подполковник США Дэвис: Зеленский не понимает последствий своих действий
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Зеленский играет с огнем, не соглашаясь на мирные инициативы
Зеленский играет с огнем, не соглашаясь на мирные инициативы Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский, рассчитывая на поддержку Европы и отвергая мирные инициативы, не понимает, что рискует потерять еще больше. Об этом заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис.

«Есть прекращение огня, о котором все стараются договориться, чтобы начать переговоры <...> И очевидно, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки <…> Но он играет с огнем, совершенно не осознавая, что может потерять еще больше», — сказал Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Бывший военный также отметил, что Европа не проявляет интереса к мирному разрешению конфликта и подталкивает Киев к продолжению военных действий. Это создает дополнительное напряжение и может привести к ухудшению ситуации на Украине, поскольку поддержка со стороны Европы может быть не столь эффективной, как ожидает украинское руководство.

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Украинский лидер Владимир Зеленский, рассчитывая на поддержку Европы и отвергая мирные инициативы, не понимает, что рискует потерять еще больше. Об этом заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис. «Есть прекращение огня, о котором все стараются договориться, чтобы начать переговоры <...> И очевидно, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки <…> Но он играет с огнем, совершенно не осознавая, что может потерять еще больше», — сказал Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. Бывший военный также отметил, что Европа не проявляет интереса к мирному разрешению конфликта и подталкивает Киев к продолжению военных действий. Это создает дополнительное напряжение и может привести к ухудшению ситуации на Украине, поскольку поддержка со стороны Европы может быть не столь эффективной, как ожидает украинское руководство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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