Челябинцы готовы потратить 20 тысяч рублей на комплект летних шин

Более 50% жителей Челябинска при покупке летней резины хотели бы уложиться в 20 тысяч рублей, и только 14% готовы заплатить до 60 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито».
«Большинство жителей Челябинска (50%) при покупке сменной резины хотели бы уложиться в 20 тысяч рублей. 27% готовы потратить от 20 до 40 тысяч рублей, а 14% — от 40 до 60 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
Больше половины (63%) автовладельцев хотя бы раз покупали шины на вторичном рынке. Чаще всего это делает молодежь 18-24 лет. Каждый второй (60%) житель Челябинска до следующего сезона хранит шины в гараже. Еще 14% — на балконе или лоджии, специальными платными сервисами пользуются лишь семь процентов.
Ненужные шины большинство (48%) продает на платформах объявлений. При этом 17% сдают в трейд-ин, а 15% отдают бесплатно. Семь процентов опрошенных челябинцев оставляют шины для хозяйственных нужд, а еще шесть процентов признались, что шины у них лежат просто так.
Жители Челябинска на весеннее обслуживание автомобиля готовы потратить 21 тысячу рублей, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито». Большинство работ для подготовки машины к летнему сезону челябинцы предпочитают проводить в сервисах.
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