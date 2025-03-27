На обслуживание автомобиля весной челябинцы тратят 21 тысячу рублей

Жители Челябинска на весеннее обслуживание автомобиля готовы потратить 21 тысячу рублей, а большинство работ для подготовки машины к летнему сезону предпочитают проводить в сервисах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито».
«Жители Челябинска тратят на весеннее обслуживание автомобиля в среднем 21 000 рублей. Большинство предпочитают услуги автосервисов, многие уже закупаются автотоварами. Продажи расходников в марте 2025 года выросли на девять процентов год к году», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
Самая популярная сезонная процедура у автомобилистов Челябинска — смена шин. Ее проводят 63% опрошенных. Моторное масло и фильтры обновляют 60%, проверяют балансировку колес 42%. Никак не готовят машину к летнему сезону только два процента опрошенных.
Расходниками планируют закупиться 91% жителей Челябинска. Приобрести технические жидкости — масло, антифриз, стеклоомыватель — намерены 46% опрошенных. Автокосметику будут покупать 24%, добавили аналитики.
Что касается более крупных покупок, то 25% опрошенных намерены приобрести комплект летних шин, 22% — новый аккумулятор. Еще четыре процента собираются потратиться на новые фары или лампы. И только девять процентов не планируют ничего покупать.
Средняя стоимость шиномонтажа в Челябинске выросла в среднем на 15-20%, сообщил ранее корреспондент URA.RU со ссылкой на данный с сайта «Колеса даром». «Переобуть» машину с R14 сейчас стоит порядка 2000-2100 рублей без дополнительных услуг. Замена шин R19 обойдется уже в сумму более 3000 рублей.
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