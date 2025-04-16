«Бить копытом»: в РСТ отреагировали на задержку возвратов за сорванный отдых в отеле «Джамайка»

Из-за чрезвычайной ситуацией, связанной с разливом мазута в Черном море, процесс возврата денежных средств за бронирование номеров в отеле «Джамайка» в Анапе замедлился, и от россиян требуется терпение. Об этом URA.RU сообщила эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова.
«Бить копытом, бегать по инстанциям и так далее, это не ускорит процесс. Здесь единственное — только ожидать и делать скидку на чрезвычайную ситуацию», — отметила Высоканова в разговоре с корреспондентом URA.RU. Она уточнила, что активные действия, такие как частые обращения в различные инстанции, не помогут ускорить решение вопроса.
По словам эксперта, необходимо осознавать, что отель расположен в районе, где объявлено чрезвычайное положение, что существенно сказывается на уровне его продаж. Обычно, когда туристы заблаговременно бронируют и оплачивают путевки, любые отели, в том числе «Джамайка», инвестируют полученные средства в обновление инфраструктуры: ремонт номеров, благоустройство территории, приобретение нового оборудования. Однако никто не может предвидеть наступление чрезвычайных ситуаций. Аналогичная ситуация была во время пандемии COVID-19, подчеркнула Высоканова.
Тем не менее, как отметил в беседе с URA.RU основатель юридического агентства «Персона Грата» и вице-президент РСТ Георгий Мохов, отели и пансионаты обязаны проводить возвраты клиентам в строгом соответствии с условиями заключенных договоров и действующим законодательством о защите прав потребителей. Установление особых условий по возвратам возможно только при введении специальных правительственных постановлений, аналогично мерам, принятым во время пандемии COVID-19, добавил Мохов.
Высоканова подчеркнула, что «Джамайка» не занимается мошенничеством и не уклоняется от выплат специально, просто фактически средств для возврата в данный момент нет. По словам эксперта, управление делает все возможное для стимулирования продаж через туроператоров и другие каналы с целью как возобновления нормальной работы, так и обеспечения возможности возврата средств клиентам.
Ранее стало известно, что более 20 российских туристов столкнулись с финансовыми потерями и лишились возможности отдохнуть после того, как не смогли вернуть деньги за бронирование в отеле «Джамайка». Отмена туров, вызванная экологическим ЧП, привела к тому, что клиенты уже на протяжении трех месяцев пытаются вернуть свои деньги, уплаченные за проживание.
Один из пострадавших туристов Александр рассказал URA.RU, что вместе с семьей забронировал отель со скидкой, оплатив напрямую за три дня, но из-за катастрофы он был вынужден отменить отдых и подать заявления на возврат средств, который до сих пор не получен. Одна семья добилась возврата через досудебную претензию, но остальные, включая семью Александра, безрезультатно ждут и теперь планируют судебные иски. По словам мужчины, деньги, вероятно, были использованы отелем на ремонт, а туристы остались без возможности забронировать новый отдых из-за задержки возврата и приближающегося летнего сезона.
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