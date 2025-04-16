Отель в Анапе должен россиянам миллионы рублей за сорванный отдых

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Анапский отель не успевает вернуть деньги клиентам, массово отменившим бронь после разлива мазута
Анапский отель не успевает вернуть деньги клиентам, массово отменившим бронь после разлива мазута Фото:

Более 20 россиян потеряли деньги и возможность отдохнуть из-за проблем с возвратом оплаты в анапском отеле, сообщает Life.ru. Туристы, отменившие свои туры из-за экологического ЧП, уже три месяца не могут получить обратно уплаченные средства.

«Пострадавшие создали общий чат — в нем уже 26 человек. Общая сумма ущерба — около 3 млн рублей», — пишет Life.ru. Помимо создания сообщества пострадавших, туристы также направили досудебную претензию и обратились в Роспотребнадзор в попытках вернуть свои деньги. URA.RU не смогло получить оперативный комментарий от представителей отеля.

По словам одной из пострадавших, москвички Альфии, в отеле сначала обещали решить вопрос, но со временем прекратил отвечать на запросы. В сообществе отеля «ВКонтакте» — «Курорт-отель и спа „Джамайка“, недовольные клиенты публикуют свои комментарии к проблеме. „Верните деньги за отмененные в декабре и январе бронирования <...> Вы посмотрите, сколько тут недовольных людей!!!!! Вы портите себе репутацию на пустом месте: раньше у вас на трипадвайсоре, на яндексе были только хорошие отзывы, а зайдите сейчас: практически все гневные о том, что свои деньги люди назад получить не могут! Я жду уже четвертый месяц!“, — написала одна из пользователей. Другой пользователь добавил, что „неизвестно, сколько это продлиться“ и усомнился в том, что ему вернут деньги. Под каждой публикацией в сообществе можно найти множество негативных сообщений и просьб вернуть деньги.

Множество туристов решили отменить свои поездки после разлива мазута на Черноморском побережье. По информации издания, в отеле подтвердили, что испытывают затруднения с возвратом денег из-за увеличения числа таких запросов после ЧП. 

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Более 20 россиян потеряли деньги и возможность отдохнуть из-за проблем с возвратом оплаты в анапском отеле, сообщает Life.ru. Туристы, отменившие свои туры из-за экологического ЧП, уже три месяца не могут получить обратно уплаченные средства. «Пострадавшие создали общий чат — в нем уже 26 человек. Общая сумма ущерба — около 3 млн рублей», — пишет Life.ru. Помимо создания сообщества пострадавших, туристы также направили досудебную претензию и обратились в Роспотребнадзор в попытках вернуть свои деньги. URA.RU не смогло получить оперативный комментарий от представителей отеля. По словам одной из пострадавших, москвички Альфии, в отеле сначала обещали решить вопрос, но со временем прекратил отвечать на запросы. В сообществе отеля «ВКонтакте» — «Курорт-отель и спа „Джамайка“, недовольные клиенты публикуют свои комментарии к проблеме. „Верните деньги за отмененные в декабре и январе бронирования <...> Вы посмотрите, сколько тут недовольных людей!!!!! Вы портите себе репутацию на пустом месте: раньше у вас на трипадвайсоре, на яндексе были только хорошие отзывы, а зайдите сейчас: практически все гневные о том, что свои деньги люди назад получить не могут! Я жду уже четвертый месяц!“, — написала одна из пользователей. Другой пользователь добавил, что „неизвестно, сколько это продлиться“ и усомнился в том, что ему вернут деньги. Под каждой публикацией в сообществе можно найти множество негативных сообщений и просьб вернуть деньги. Множество туристов решили отменить свои поездки после разлива мазута на Черноморском побережье. По информации издания, в отеле подтвердили, что испытывают затруднения с возвратом денег из-за увеличения числа таких запросов после ЧП. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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