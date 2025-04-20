Пасха стала самой теплой в 21 веке

Сегодняшний праздник Пасхи стал самым теплым для этого дня в XXI веке. Столбики термометров в Москве поднялись до +24,4 градусов. Об этом сообщает представитель центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«К полудню (20 апреля — прим. URA.RU) воздух прогрелся до +24,4 градусов, что выше прежнего достижения 1995 года почти на полградуса (0,4 градусов)», — пишет Леус в своем telegram-канале. Он отмечает, что в Москве зафиксирован третий подряд суточный максимум температуры воздуха, а также четвертый подобный рекорд в текущем апреле.
В полдень зафиксированы новые температурные максимумы в Можайске, Коломне, Калуге, Туле и Рязани, отмечает эксперт. Ранее метеоролог заявлял, что сегодняшний праздник Пасхи может стать самым теплым за все время XXI века. Темпы роста температуры превышают показатели прошлой субботы более чем на 2 градуса.
Синоптики неоднократно предупреждали о резком потеплении в Москве и прогнозировали обновление температурных рекордов, установленных в 1973 и 1995 годах. В начале апреля в столице наблюдалось резкое похолодание и снегопады, однако уже с середины месяца фиксируются аномально высокие температуры, связанные с влиянием антициклона из Центральной Азии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.