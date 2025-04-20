Пасха стала самой теплой в 21 веке

«Фобос»: Пасха 2025 года стала самой теплой за XXI век
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Температурные рекорды зафиксированы в Можайске, Коломне, Калуге, Туле и Рязани
Температурные рекорды зафиксированы в Можайске, Коломне, Калуге, Туле и Рязани Фото:

Сегодняшний праздник Пасхи стал самым теплым для этого дня в XXI веке. Столбики термометров в Москве поднялись до +24,4 градусов. Об этом сообщает представитель центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«К полудню (20 апреля — прим. URA.RU) воздух прогрелся до +24,4 градусов, что выше прежнего достижения 1995 года почти на полградуса (0,4 градусов)», — пишет Леус в своем telegram-канале. Он отмечает, что в Москве зафиксирован третий подряд суточный максимум температуры воздуха, а также четвертый подобный рекорд в текущем апреле.

В полдень зафиксированы новые температурные максимумы в Можайске, Коломне, Калуге, Туле и Рязани, отмечает эксперт. Ранее метеоролог заявлял, что сегодняшний праздник Пасхи может стать самым теплым за все время XXI века. Темпы роста температуры превышают показатели прошлой субботы более чем на 2 градуса.

Синоптики неоднократно предупреждали о резком потеплении в Москве и прогнозировали обновление температурных рекордов, установленных в 1973 и 1995 годах. В начале апреля в столице наблюдалось резкое похолодание и снегопады, однако уже с середины месяца фиксируются аномально высокие температуры, связанные с влиянием антициклона из Центральной Азии.

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Сегодняшний праздник Пасхи стал самым теплым для этого дня в XXI веке. Столбики термометров в Москве поднялись до +24,4 градусов. Об этом сообщает представитель центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «К полудню (20 апреля — прим. URA.RU) воздух прогрелся до +24,4 градусов, что выше прежнего достижения 1995 года почти на полградуса (0,4 градусов)», — пишет Леус в своем telegram-канале. Он отмечает, что в Москве зафиксирован третий подряд суточный максимум температуры воздуха, а также четвертый подобный рекорд в текущем апреле. В полдень зафиксированы новые температурные максимумы в Можайске, Коломне, Калуге, Туле и Рязани, отмечает эксперт. Ранее метеоролог заявлял, что сегодняшний праздник Пасхи может стать самым теплым за все время XXI века. Темпы роста температуры превышают показатели прошлой субботы более чем на 2 градуса. Синоптики неоднократно предупреждали о резком потеплении в Москве и прогнозировали обновление температурных рекордов, установленных в 1973 и 1995 годах. В начале апреля в столице наблюдалось резкое похолодание и снегопады, однако уже с середины месяца фиксируются аномально высокие температуры, связанные с влиянием антициклона из Центральной Азии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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