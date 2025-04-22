Все желающие курганцы могут попробовать себя в качестве звонаря при православных храмах. Такую возможность реализуют до субботы включительно во многих приходах православных церквей. Корреспондент URA.RU из Кургана попробовала позвонить в колокола Храма-памятника на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших (Храм на Крови в Екатеринбурге).
В храме объяснили, что звон колокола в Светлую седмицу особенный. «Слов, передающих радость от воскресения Христа, сложно подобрать. На помощь христианам в выражении тех светлых чувств приходит церковная традиция — каждый желающий может выразить свою радость через колокольный звон», — так объяснили корреспонденту.
В храме вне службы набирают группу желающих, кто хочет побывать на колокольне. Группа вместе с журналистом выдвинулась к колоколам в 14:00.
Традиция является всеобщей, но правила посещения звонницы могут различаться от прихода к приходу. Где-то собирают группу к определенным часам в течение дня, а где-то можно позвонить «по договоренности». Для этого рекомендуют подойти к дежурному по храму и попросить подняться на колокольню.
Затем по очереди люди пробуют позвонить. Обязательно рядом есть человек, который объясняет, направляет и примечает сложности, дает наставления. Например, для журналиста самым сложным моментом было держать концентрацию одновременно на ритме и совершать каждой рукой разные движения.
«Не стоит расстраиваться, если не получилось сразу овладеть этим искусством. На звонарей учатся, а возможность на пасхальной неделе — это прежде всего способ выразить свою радость. Если же хочется стать звонарем, то на Урале такую возможность реализует Уральский колокольный центр в рамках проекта — школа звонарей», — объяснили журналисту. Школа звонарей от колокольного центра — единственная на Урале и выпускает мастеров звона для разных епархий, приходов. Также здесь обучались некоторые курганские звонари.
Традиция давать возможность всем желающим звонить в колокола на Пасхальной неделе действует и в Кургане: ранее Курганская епархия сообщала, что на звоннице Александро-Невского кафедрального собора взрослые и дети могут попробовать себя в роли звонарей до субботнего вечера Светлой седмицы. Такое право предоставляется ежегодно, и ранее сотни прихожан собирались на праздничные службы в главном соборе города.
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