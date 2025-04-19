В Кургане интересно: все желающие смогут позвонить в колокола

Курганцы, которые хотели бы попробовать позвонить в колокола, смогут исполнить свою мечту. Такую возможность в течение Пасхальной недели им предоставит Курганская епархия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«У православных христиан существует давняя церковная традиция: на Светлой Пасхальной неделе звонить в колокола можно всем желающим, а не только благословенным звонарям. Есть даже такая поговорка: „В Светлую седмицу кто не звонарь“. Не является исключением и звонница Александро-Невского кафедрального собора», — сообщает епархия.
Позвонить в колокола могут и взрослые, и дети. Звоны всех желающих прекращаются субботним вечером. Считается, что именно к этому моменту закрываются Царские врата, открытые всю Светлую седмицу, поэтому заканчиваются и колокольные звоны мирян.
Ранее URA.RU сообщало о встрече Пасхи в главном соборе Кургана. На ночное богослужение собрались сотни прихожан, а также первые лица региона.
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