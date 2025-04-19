19 апреля 2025

В Кургане интересно: все желающие смогут позвонить в колокола

В Кургане взрослым и детям дадут позвонить в колокола в главном храме
© Служба новостей «URA.RU»
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Позвонить в колокола дадут детям и взрослым
Позвонить в колокола дадут детям и взрослым Фото:

Курганцы, которые хотели бы попробовать позвонить в колокола, смогут исполнить свою мечту. Такую возможность в течение Пасхальной недели им предоставит Курганская епархия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«У православных христиан существует давняя церковная традиция: на Светлой Пасхальной неделе звонить в колокола можно всем желающим, а не только благословенным звонарям. Есть даже такая поговорка: „В Светлую седмицу кто не звонарь“. Не является исключением и звонница Александро-Невского кафедрального собора», — сообщает епархия.

Позвонить в колокола могут и взрослые, и дети. Звоны всех желающих прекращаются субботним вечером. Считается, что именно к этому моменту закрываются Царские врата, открытые всю Светлую седмицу, поэтому заканчиваются и колокольные звоны мирян.

Ранее URA.RU сообщало о встрече Пасхи в главном соборе Кургана. На ночное богослужение собрались сотни прихожан, а также первые лица региона.

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Курганцы, которые хотели бы попробовать позвонить в колокола, смогут исполнить свою мечту. Такую возможность в течение Пасхальной недели им предоставит Курганская епархия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «У православных христиан существует давняя церковная традиция: на Светлой Пасхальной неделе звонить в колокола можно всем желающим, а не только благословенным звонарям. Есть даже такая поговорка: „В Светлую седмицу кто не звонарь“. Не является исключением и звонница Александро-Невского кафедрального собора», — сообщает епархия. Позвонить в колокола могут и взрослые, и дети. Звоны всех желающих прекращаются субботним вечером. Считается, что именно к этому моменту закрываются Царские врата, открытые всю Светлую седмицу, поэтому заканчиваются и колокольные звоны мирян. Ранее URA.RU сообщало о встрече Пасхи в главном соборе Кургана. На ночное богослужение собрались сотни прихожан, а также первые лица региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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