В Пермском крае трехлетний мальчик выпал из окна

В Добрянке (Пермский край) 23 апреля трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Ребенок остался без присмотра родителей и залез на подоконник, не выдержала москитная сетка. Сейчас он находится в больнице, сообщает местная газета «Зори Плюс».
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Ранее URA.RU сообщало о том, в этот же день в Перми 11-летняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Следственный отдел по Дзержинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю проводит процессуальную проверку. От полученных повреждений ребенок скончался на месте. Речь идет о девочке с инвалидностью. Она осталась дома по медицинским показаниям, хотя должна была быть в школе. Внезапно ее мама заметила тишину в квартире, так как дочь, страдающая ДЦП, обычно шумела, передвигаясь по комнате.
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