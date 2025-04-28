В Курганской области откроют весеннюю охоту на водоплавающую дичь

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Охота будет разрешена с 15 по 24 мая всеми способами
Охота будет разрешена с 15 по 24 мая всеми способами Фото:

В Курганской области определены официальные сроки весенней охоты на водоплавающую дичь. Она будет разрешена с 15 по 24 мая всеми способами, а с подсадной манной уткой — с 15 мая по 13 июня. Об этом сообщает группа «ОхотУправление Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

Причины установления именно этих дат поясняют так: «Решение установить начало срока охоты на водоплавающую дичь с этого времени обусловлено несколькими факторами. Во-первых, к 15 мая будет закончен основной период размножения, для уток наступит период насиживания яиц. Во-вторых, в связи со снятыми ограничениями на добычу гусей в весенний период, необходимо было установить целесообразные сроки охоты на данный вид. По научным данным, гуси проходят широким фронтом примерно в середине мая. В-третьих, немаловажным фактором является ослабление пожароопасного периода к середине мая», — пишет группа.

Кроме того, установленные сроки помогут исключить фактор беспокойства птиц в период размножения и снизить риски возникновения пожаров. Также региональные охотпользователи поддержали предложение о переносе сроков охоты на вторую декаду мая, чтобы обеспечить наиболее эффективную охоту на гусей и казарок и минимизировать ущерб природе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области определены официальные сроки весенней охоты на водоплавающую дичь. Она будет разрешена с 15 по 24 мая всеми способами, а с подсадной манной уткой — с 15 мая по 13 июня. Об этом сообщает группа «ОхотУправление Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». Причины установления именно этих дат поясняют так: «Решение установить начало срока охоты на водоплавающую дичь с этого времени обусловлено несколькими факторами. Во-первых, к 15 мая будет закончен основной период размножения, для уток наступит период насиживания яиц. Во-вторых, в связи со снятыми ограничениями на добычу гусей в весенний период, необходимо было установить целесообразные сроки охоты на данный вид. По научным данным, гуси проходят широким фронтом примерно в середине мая. В-третьих, немаловажным фактором является ослабление пожароопасного периода к середине мая», — пишет группа. Кроме того, установленные сроки помогут исключить фактор беспокойства птиц в период размножения и снизить риски возникновения пожаров. Также региональные охотпользователи поддержали предложение о переносе сроков охоты на вторую декаду мая, чтобы обеспечить наиболее эффективную охоту на гусей и казарок и минимизировать ущерб природе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...