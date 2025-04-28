В Курганской области откроют весеннюю охоту на водоплавающую дичь

В Курганской области определены официальные сроки весенней охоты на водоплавающую дичь. Она будет разрешена с 15 по 24 мая всеми способами, а с подсадной манной уткой — с 15 мая по 13 июня. Об этом сообщает группа «ОхотУправление Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».
Причины установления именно этих дат поясняют так: «Решение установить начало срока охоты на водоплавающую дичь с этого времени обусловлено несколькими факторами. Во-первых, к 15 мая будет закончен основной период размножения, для уток наступит период насиживания яиц. Во-вторых, в связи со снятыми ограничениями на добычу гусей в весенний период, необходимо было установить целесообразные сроки охоты на данный вид. По научным данным, гуси проходят широким фронтом примерно в середине мая. В-третьих, немаловажным фактором является ослабление пожароопасного периода к середине мая», — пишет группа.
Кроме того, установленные сроки помогут исключить фактор беспокойства птиц в период размножения и снизить риски возникновения пожаров. Также региональные охотпользователи поддержали предложение о переносе сроков охоты на вторую декаду мая, чтобы обеспечить наиболее эффективную охоту на гусей и казарок и минимизировать ущерб природе.
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