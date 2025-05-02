В России дошкольники в военной форме провели парад

В Дагестане сняли на видео парад детей дошкольного возраста в военной форме
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В Дагестане прошел военный парад детсадовцев
В Дагестане прошел военный парад детсадовцев Фото:

В одном из детских садов Дагестана прошел военный парад с участием воспитанников. Кадры с мероприятия публикуют telegram-каналы.

«Здравствуйте, товарищи!» — говорит мальчик в форме генерала, когда его игрушечная машина останавливается перед строем детей в камуфляже. «Здравия желаю, товарищ генерал!», — хором отвечает ему отряд. Видео публикует telegram-канал «Подъем». Заведующая учреждением сообщила, что такие парады проводятся ежегодно и выразила удовлетворение реакцией общества: она призналась, что «очень довольна» общественным резонансом, который вызвало видео.

По словам заведующей, организация подобных мероприятий стала традицией в детском саду и направлена на патриотическое воспитание дошкольников. Она отметила, что дети с большим интересом участвуют в параде, а родители поддерживают инициативу педагогов. Видео быстро распространилось в социальных сетях и СМИ, собрав множество комментариев пользователей.

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В одном из детских садов Дагестана прошел военный парад с участием воспитанников. Кадры с мероприятия публикуют telegram-каналы. «Здравствуйте, товарищи!» — говорит мальчик в форме генерала, когда его игрушечная машина останавливается перед строем детей в камуфляже. «Здравия желаю, товарищ генерал!», — хором отвечает ему отряд. Видео публикует telegram-канал «Подъем». Заведующая учреждением сообщила, что такие парады проводятся ежегодно и выразила удовлетворение реакцией общества: она призналась, что «очень довольна» общественным резонансом, который вызвало видео. По словам заведующей, организация подобных мероприятий стала традицией в детском саду и направлена на патриотическое воспитание дошкольников. Она отметила, что дети с большим интересом участвуют в параде, а родители поддерживают инициативу педагогов. Видео быстро распространилось в социальных сетях и СМИ, собрав множество комментариев пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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