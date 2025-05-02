В одном из детских садов Дагестана прошел военный парад с участием воспитанников. Кадры с мероприятия публикуют telegram-каналы.
«Здравствуйте, товарищи!» — говорит мальчик в форме генерала, когда его игрушечная машина останавливается перед строем детей в камуфляже. «Здравия желаю, товарищ генерал!», — хором отвечает ему отряд. Видео публикует telegram-канал «Подъем». Заведующая учреждением сообщила, что такие парады проводятся ежегодно и выразила удовлетворение реакцией общества: она призналась, что «очень довольна» общественным резонансом, который вызвало видео.
По словам заведующей, организация подобных мероприятий стала традицией в детском саду и направлена на патриотическое воспитание дошкольников. Она отметила, что дети с большим интересом участвуют в параде, а родители поддерживают инициативу педагогов. Видео быстро распространилось в социальных сетях и СМИ, собрав множество комментариев пользователей.
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