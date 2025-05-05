Reuters определил возможные причины отказа ЕС от российского газа

Reuters: форс-мажор — самая сложная причина отказа ЕС от российского газа
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Около 19% газа в Европу поступает через «Турецкий поток»
Около 19% газа в Европу поступает через «Турецкий поток» Фото:

Евросоюз, скорее всего, не сможет полностью отказаться от российского газа из-за форс-мажорных обстоятельств. Об этом пишет агентство Reuters.

«Евросоюз вряд ли сможет отказаться от российского газа по причине форс-мажора», — говорится в материале агентства. Эксперты указывают на необходимость юридической поддержки для компаний, желающих изменить условия контрактов или отказаться от них, а также на необходимость согласия всех членов ЕС на введение санкций.

По данным Reuters, около 19% газа в Европу поступает через «Турецкий поток» и поставляется в виде сжиженного природного газа. Юристы считают, что ссылаться на форс-мажор не получится, поскольку поставки из России шли без сбоев даже в условиях конфликта на Украине. Контракты с «Газпромом» обязывают покупателей оплачивать до 95% объемов даже при отказе от поставок.

В качестве альтернативных мер рассматриваются изменения условий текущих контрактов, связанные с растущими рисками, и совместные закупки газа. Также ожидается обнародование «дорожной карты» по отказу от российского газа к 2027 году, которая может включать тарифы и квоты, однако некоторые страны ЕС против введения санкций на российский сжиженный газ из-за рисков и неопределенности по альтернативным источникам.

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Евросоюз, скорее всего, не сможет полностью отказаться от российского газа из-за форс-мажорных обстоятельств. Об этом пишет агентство Reuters. «Евросоюз вряд ли сможет отказаться от российского газа по причине форс-мажора», — говорится в материале агентства. Эксперты указывают на необходимость юридической поддержки для компаний, желающих изменить условия контрактов или отказаться от них, а также на необходимость согласия всех членов ЕС на введение санкций. По данным Reuters, около 19% газа в Европу поступает через «Турецкий поток» и поставляется в виде сжиженного природного газа. Юристы считают, что ссылаться на форс-мажор не получится, поскольку поставки из России шли без сбоев даже в условиях конфликта на Украине. Контракты с «Газпромом» обязывают покупателей оплачивать до 95% объемов даже при отказе от поставок. В качестве альтернативных мер рассматриваются изменения условий текущих контрактов, связанные с растущими рисками, и совместные закупки газа. Также ожидается обнародование «дорожной карты» по отказу от российского газа к 2027 году, которая может включать тарифы и квоты, однако некоторые страны ЕС против введения санкций на российский сжиженный газ из-за рисков и неопределенности по альтернативным источникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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