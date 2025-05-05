Песков: признание «АдГ» экстремистской — внутреннее дело Германии

Признание в ФРГ экстремистской партии «Альтернатива для Германии» является внутренним делом этой страны. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ну, скорее, это можно воспринимать именно так. С одной стороны, конечно, это внутреннее дело Германии, и мы не имеем ни права, ни намерения вмешиваться туда», — заявил Песков. Он добавил, что при этом текущий европейский политический ландшафт полон ограничительных мер против политических сил и личностей, которые не соответствуют доминирующему мейнстриму.
По данным опроса института Insa, две трети немцев считают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской. Более половины опрошенных выступают за ее запрет. В пятницу ведомство по охране конституции Германии присвоило АдГ статус правоэкстремистской партии, что может привести к ужесточению мер наблюдения и потенциальному запрету.
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