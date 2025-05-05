В Киеве здание Верховной рады и прилегающую к ней территорию оградили забором из колючей проволоки. Об этом сообщает украинское издание «Страна», опубликовав видео с места событий, на котором видно металлическое заграждение высотой около полутора метров вокруг здания парламента.
«В сети показали огражденную колючей проволокой Верховную Раду», — говорится в описании к видео в telegram-канале издания. Причины установки ограждения официально не сообщаются. С момента введения военного положения доступ к основным правительственным зданиям, включая парламент, кабинет министров и офис президента, остается закрытым для посторонних.
По данным СМИ, усиление мер безопасности может быть связано с предстоящим 8 мая голосованием в Верховной раде по соглашению о полезных ископаемых между Украиной и США. Также известно, что в последнее время на Украине участились нападения на сотрудников силовых структур и общественных деятелей. Помимо этого, снизился уровень поддержки действующей власти на фоне роста недовольства среди населения.
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